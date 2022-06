PSG piensa en desprenderse de Neymar y un gigante europeo haría un intento por ficharlo

En duda la continuidad de Neymar en PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

De los 222 millones de euros que París Saint Germain invirtió en 2017 por su ficha a un futuro que arroja varios interrogantes. ¿Qué pasará con Neymar? Las últimas declaraciones del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, dejaron entrever que el brasileño podría ser declarado prescindible en este mercado. “Queremos gente joven, con talento, implicada y con mentalidad ganadora, gente que quiere morir por este escudo. Queremos ser más fuertes colectivamente, jugar como un equipo y que el club esté por encima de todos”, sentenció.

Lo cierto es que medios franceses informaron que al tener PSG a Luis Campos como nuevo director deportivo en lugar del brasileño Leonardo e ir en busca de un laborioso entrenador y sin tanto nombre como Christophe Galtier, todo apunta a reducir el número de caciques para contar con más indios. Varios futbolistas ya se despidieron de Parque de los Príncipes y Neymar empezó a generar cierta incomodidad por sus constantes lesiones y vida privada.

Desde ya, el paulista aclaró que pretende cumplir su contrato en el equipo francés, con el que firmó hasta 2025 a cambio de casi 50 millones de euros por temporada (era el mejor pago hasta que le renovaron el vínculo a Kylian Mbappé). Los billetes sobran al grupo qatarí que administra desde hace años al cuadro de la capital gala, aunque la economía se aliviaría con la baja de una de las estrellas y quien todavía ostenta la cifra récord de un fichaje a nivel mundial.

Ney pretende tener el máximo rodaje posible para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar (REUTERS/Issei Kato)

“Su estatus se ha visto comprometido por sus recurrentes lesiones y por su cuestionable estilo de vida. El declive deportivo de Neymar no escapa a ojos de muchas personas en el club y menos a los de Mbappé. Es demasiado joven (30 años) para ir a la MLS y en Europa, los más grandes, Real Madrid, City, United, Liverpool o Bayern, no están interesados”, analizó-criticó el diario L’Equipe respecto a la situación actual del ex Santos y Barcelona.

Justamente Joan Laporta, mandatario del Barça, le hizo un guiño a Ney y lo calificó como un jugador “excepcional”. No obstante resulta impensado que el club catalán pueda hacer un intento por él debido a las urgencias económicas que vivió en el último tiempo. No existen ofertas firmes, pero desde Italia surgió el rumor de que el brasileño figura en carpeta de la Juventus, que aspira a quedarse con una figura de nivel internacional para dar un golpe en el mercado. A la espera de lo que pueda suceder con Ángel Di María y Paul Pogba, la Vecchia Signora sondearía a Neymar y un posible regreso de Cristiano Ronaldo, de gran temporada en el Manchester United.

“Rechacé 180 millones el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Mbappé quería quedarse en el PSG. Lo conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia, y no se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo. Él solo piensa en jugar y en ganar”, confesó un Al-Khelaïfi que está decidido a armarle a Galtier un equipo alrededor del delantero francés y Lionel Messi, quien se prepara para afrontar su segunda temporada con el equipo. Habrá que esperar si Neymar, presuntamente prescindible, cuenta con ofertas reales para salir.

SEGUIR LEYENDO: