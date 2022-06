El presidente del PSG confirmó el nombre del entrenador que busca para suceder a Mauricio Pochettino

El DT del Niza durante un encuentro de la Ligue 1. Foto: REUTERS/Pascal Rossignol

El París Saint Germain está a punto de cerrar un acuerdo para contratar al actual entrenador del Niza, Christophe Galtier, algo que solo se podrá oficializar cuando se anuncie la salida de Mauricio Pochettino y de su equipo de colaboradores, un hecho que parece inminente. Este es el escenario que presentó en las últimas horas la prensa francesa, que revela cifras de los contratos y da por cerrado el desenlace del estratega argentino y se anunciaría en los próximos días. Lo más probable es que la noticia se conozca esta misma semana.

Según L’Équipe, el PSG pagará cerca de 10 millones de euros al Niza como indemnización por la salida de Galtier, que tenía todavía contrato por dos años más con el club de la Costa Azul. En el mismo sentido, France Info indica que fue este lunes cuando se obtuvo el compromiso entre las partes para que el DT de 55 años se convierta en el nuevo responsable del plantel capitalino.

Sin embargo, en el Parque de los Príncipes debe resolver antes el caso de Pochettino y de su grupo de trabajo (Jesús Pérez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez y Sebastiano Pochettino), que por su parte tenía contrato hasta junio de 2023. L’Équipe señala que ala institución tendrá que pagarle una suma que se acercará a los 15 millones de euros y que no podrá anunciar la llegada de Galtier hasta que se acuerden los últimos detalles de su ruptura, algo que se estima que se haga público este jueves.

En otro orden, el dueño de París Saint Germain, el jeque qatarí Nasser Al Khelaifi, afirmó que rechazó la oferta de 180 millones de euros de Real Madrid por Kylian Mbappé, quien decidió “quedarse” en el club francés junto con Lionel Messi. “Rechacé 180 millones el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Kylian quería quedarse en el PSG. Lo conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia, y no se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo. Él solo piensa en jugar y en ganar”, contó el empresario.

“Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Todos los años es lo mismo. Vamos a seguir construyendo nuestro proyecto”, apuntó Al Khelaifi en el adelanto de la entrevista que tuvo con el diario Marca de España.

El jeque fue criticado duramente por el presidente de La Liga, Javier Tebas, e incluso denunciado como club-Estado y puso en dudas los fondos económicos con los que se manejan. Por último, el presidente descartó la llegada de Zinedine Zidane para esta temporada como entrenador, en lugar del argentino Mauricio Pochettino. “Lo diremos en su momento. Solo quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás”, subrayó.

“Hemos elegido un entrenador que será el mejor para lo que queremos poner en marcha”, dijo el líder qatarí, confirmando las conversaciones con el actual estratega del Niza. “Espero que encontremos un acuerdo rápidamente, pero respeto al Niza y al presidente (Jean-Pierre) Rivere, cada uno defiende sus intereses”, concluyó. . Sin dudas, la era de Christophe Galtier está a punto de comenzar en París.

Christophe Galtier festeja un triunfo con el Niza. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

LA HISTORIA DE CHRISTOPHE GALTIER

Este marsellés de 55 años tuvo una dilatada trayectoria como futbolista en la liga francesa. Debutó en 1985 con la camiseta del Olympique de Marsella, donde militó dos temporadas antes de ser fichado por el Lille, sitio en el que permaneció tres. En Toulouse logró continuidad durante tres años y luego experimentó un año en Angers y otro en Nimes Olympique, previo a su retorno al Marsella y como antesala de sus últimos periplos como profesional en Monza (ascenso de Italia) y Liaoning Yuandong (China).

Inmediatamente después de colgar los botines, desarrolló un master como entrenador siendo ayudante de campo durante una década. En Francia estuvo en Olympique de Marsella, Bastia, Sochaux, Olympique de Lyon y Saint Etienne, mientras que también sumó experiencias en el exterior con Aris Salónica (Grecia), Al Ain (Emiratos Árabes) y Portsmouth (Inglaterra), trabajando a la sombra de reconocidos entrenadores como el brasileño Abel Braga, el español Javier Clemente y los franceses Bernard Casoni y Alain Perrin, incluso siendo interino en algunos de esos equipos.

Registró una perlita en su prontuario como entrenador: en su primer año como asistente en el Marsella, agredió a Marcelo Gallardo (por ese entonces número 10 del Mónaco) en el túnel durante el entretiempo de un partido y recibió una sanción de 6 meses. El escándalo tomó trascendencia nacional. En el libro Gallardo Monumental, el actual técnico de River recordó ese episodio: “Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada... yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siento un ‘pack’, como si se cerrará algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.

Después de ese bochornoso episodio, Galtier intentó bajar su perfil. En 2009 se convirtió en entrenador del Saint-Etienne sucediendo a Perrin y permaneció nada menos que ocho temporadas al frente del conjunto de los Alpes. En general ensayó buenas campañas (salvo el primer año en el que culminó 17° siempre se clasificó entre el cuarto y décimo puesto) y bordó la estrella de la Copa de la Liga de Francia en la 2012/2013. Compitió en cuatro ediciones de la Europa League y no pasó de los 16avos de final.

Lille se fijó en Galtier a fines de 2017 para reemplazar a Marcelo Bielsa y con él en el banquillo selló la permanencia en la máxima divisional francesa. En la 2018/2019 y sin un gran presupuesto, Galette (como lo apodan) convirtió a su equipo en la gran revelación situándolo detrás del PSG como subcampeón. Durante esa campaña los Dogos vapulearon 5-1 al París Saint Germain de Thomas Tuchel. Y volvió a tener una gran performance en la liga que se interrumpió a falta de diez fechas para el final por la pandemia del coronavirus (finalizó en el cuarto lugar).

Si bien estuvo en falta en el plano internacional, siendo eliminado (sin triunfos) en la primera ronda de la Champions y más tarde en los 16avos de final de la Europa League, Lille dio el gran golpe en Francia al arrebatarle el título al PSG en la 2020/2021, lauro que catapultó a Galtier a ser considerado uno de los mejores estrategas del medio local. Niza tomó nota de su desempeño y lo contrató para la temproada que acaba de terminar, en la que las Águilas terminaron en el quinto lugar (le descontaron un punto por incidentes, motivo por el cual accedieron a la Conference League y no a la Europa League).

