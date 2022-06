Quién es el argentino que marcó el primer gol de la nueva edición de la Champions League

Danilo Rinaldi fue el autor de la primera conquista en el torneo más codiciado de Europa

Fue un encuentro que no tuvo la marquesina que acostumbra el fútbol internacional. Un duelo lejano que dio inicio a la Champions League. Y en el torneo más codiciado de Europa el argentino Danilo Rinaldi, oriundo de la ciudad bonaerense de San Nicolás, marcó el primer gol de la edición actual, aunque su equipo, La Fiorita de San Marino, terminó perdiendo por 2 a 1 con el Inter Escaldes de Andorra y quedó eliminado en la primera ronda preliminar del certamen.

El experimentado jugador de 36 años anotó a los 45 minutos del primer tiempo, pero el español Genis Soldevila hizo el primer doblete del torneo, en el complemento, para darle la victoria a los andorranos.

Rinaldi hizo inferiores en Chacarita, luego jugó en clubes de la liga nicoleña y el Argentino B y en 2008 viajó a San Marino para sumarse al SS Virtus. Más tarde se nacionalizó, pasó a La Fiorita y fue convocado al seleccionado local, con el que participó ya en 41 encuentros internacionales.

Naturalmente, la cultura de la república más antigua del mundo discrepa en muchos aspectos con la nuestra y alrededor de la pelota, también se notan esas diferencias. “El fútbol es muy distinto al de allá. Acá no tienen la pasión que tienen en Argentina. Los que verdaderamente son pasionales siguen al Calcio, por la cercanía con Italia”, analizó en una entrevista brindada a Infobae.

Independizada del Imperio romano desde septiembre del año 301, en el estado soberano con más antigüedad del planeta se habla italiano. Con 30.000 habitantes San Marino es el quinto país más pequeño, por ello la adaptación no resulta fácil. “Los primeros meses me costó mucho por el idioma. No les entendía nada, pero por suerte vine con mi primo y entre los dos nos pudimos ir acostumbrando. Después llegaron los hermanos de mi primo con toda la familia y logramos estar bien unidos, porque éramos más”, recordó el jugador que a pesar de todo se quedó maravillado cuando pisó aquellas tierras: “La ciudad es espectacular, yo no me lo imaginaba así. Tiene unas montañas con unas torres que es difícil de describir. Cuando llegué no lo podía creer, era como un cuento”.

En La Fiorita juega otro argentino, el rosarino Ramiro Lago, surgido de las inferiores de Newell’s y con paso por Tiro Federal, el ascenso italiano y la Liga sanmarinense.

De esta primera ronda preliminar, que se juega a partido único en Reykjavik, Islandia, participaron los campeones de San Marino (La Fiorita), Andorra (Inter Escaldes), Estonia (FCI Levadia) y del torneo local (Vikingur).

Justamente Vikingur goleó en el segundo turno a Levadia por 6 a 1 y el viernes jugará con Escaldes por la clasificación a la siguiente ronda, en la que el vencedor se medirá con Malmoe de Suecia.

