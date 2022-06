Lágrimas de emoción, un mensaje personal a una leyenda del club y el apoyo de su familia: así fue la despedida de Marcelo del Real Madrid

Marcelo se despide del Real Madrid

Después de levantar otra Champions League, el brasileño Marcelo Vieira y el Real Madrid pusieron punto final a su extensa relación de 16 años con un emotivo homenaje. El histórico lateral merengue, que cosechó 25 títulos y se convirtió en el jugador más laureado de la historia de la institución, se despidió del club envuelto en lágrimas.

Ni bien comenzó su discurso desde el atril, el futbolista de 34 años no pudo contener el llanto: “Quería agradecer al club, a mis compañeros que tuve la suerte de jugar durante todos estos años, a los entrenadores que tuve, los utileros que para mi son como una familia, la gente que trabaja en la residencia, los de seguridad, los que trabajan por detrás, los que hacen el trabajo sucio…”

“Es complicado… Nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol, pero me gusta aclarar que para que juguemos bien, que tengamos ropa limpia, los botines limpios hay un trabajo detrás y eso aprendí en el Real Madrid. Quiero agradecer a todos, al mejor club del mundo por poder disfrutar de esto. Cuando digo trabajo sucio, me entienden. Estamos haciendo lo que nos gusta y tenemos todo para disfrutar”, señaló.

Marcelo y el Real Madrid pusieron fin a una relación de 16 años (Reuters)

El futbolista, que en su última temporada pudo festejar la obtención de la liga española y la Champions League (la quinta, un número difícil de alcanzar para cualquier jugador), se mostró muy feliz de formar parte de la historia del club merengue: “Estar en el mejor club del mundo, hacer historia, que mis hijos vean que fui capaz de jugar en el mejor club del mundo…”

“Quiero agradecer también a mi mujer que está a mi lado desde que empecé la vida de futbolista, que me ha dado dos hijos maravillosos… tengo más hijos que son unos perros, una tortuga, un gato, tengo un zoológico en casa (Bromeó). Quiero agradecerle a ella porque hemos formado una familia, y si hoy soy lo que soy, y si tengo la fuerza que tengo hoy, seguramente es por ti, Clarice”, aseguró entre lágrimas.

“Cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa, jugar la Champions y demás y cuando fiché por el Real Madrid con 18 años, mi mujer tenía 17, fue una aventura maravillosa. En mi cabeza pensaba que podía llegar a lo alto, y hoy salgo de aquí siendo el jugador que ganó más títulos en la historia del mejor club del mundo”, reflexionó

Marcelo es el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid (Reuters)

Entre todos los presentes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas también estaba el legendario goleador blanco, Raúl, para el que Marcelo tuvo unas emotivas palabras: “El Capi está aquí. Quería agradecerte porque cuando llegué tuviste un detalle conmigo muy grande (rompe en llanto). Cuando nació mi hijo tu como capitán me enseñaste mucho, nos regalaste, vos y tu familia, un cesto con muchas cosas y eso no se me olvida”.

“Tuviste un detalle conmigo muy grande y empecé a verte como un capitán, como un ejemplo, y en el fútbol tuve muchos ejemplos y quise seguir el tuyo. Hoy salgo de aquí pudiendo decirte que tuve un ejemplo muy fuerte que fuiste tú. Esto no lo dije nunca, todo lo que digo es de corazón y quería agradecerte en persona”, reconoció.

Finalmente, Marcelo Viera destacó que, “hoy es un día de alegrías, lloramos porque tenemos muchas emociones, muchos recuerdos y estoy muy feliz. Salgo de aquí con la cabeza en alto, mi familia está muy orgullosa de mí. Soy un afortunado. No es un adiós, es un hasta luego, porque no siento que me vaya del Madrid. Si algún día vengo y no me dan una entrada, van a tener un problema” (bromeó).





