“Éramos tres en una cama, pero no pasó nada”: la defensa a la estrella de la Premier League que protagonizó un escándalo a días de su boda

Andy Carrol fue a celebrar su despedida de soltero en un bar de Dubai

“No pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos”, fue lo primero que mencionó Taylor Jane Wilkey, la encargada de gestionar el bar en Dubai al que el futbolista Andy Carrol acudió junto a sus amigos para celebrar la despedida de soltero previa a su boda con Billi Mucklow.

En diálogo con The Sun, la joven de 27 años se mostró muy arrepentida por lo que sucedió esa noche y molesta por el hecho de que las fotos y videos que subió a su cuenta de Snapchat se hayan viralizado rápidamente.

“Espero que Billi lo perdone. Andy fue un buen tipo. Odiaría que cancelaran la boda por todo esto”, se lamentó Wilkey y reflexionó: “No debería haber tomado las fotos, pero estoy enojada porque se filtraron a los medios. Parezco un oportunista que no lo soy y he recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, ha sido muy molesto”.

Taylor Jane Wilkey compartió las fotos de la fiesta con sus amigos

Todo comenzó en el bar Cove Beach de Dubai, lugar al que acudió Andy Carroll con sus 12 amigos para celebrar la despedida de soltero. “Fue de locos, los muchachos comenzaron a beber a las 12 y no pararon”, explicó la encargada del lugar.

“El alcohol fluía y Andy parecía estar pasándola muy bien. En un momento se acercó a nosotras para charlar (ella estaba con la instructora de acondicionamiento físico, Phoebe Robb) y nos preguntó qué hacíamos. Parecía agradable, un caballero. Pero en ningún momento nadie mencionó que se trataba de una despedida de soltero, nos dijeron que era una fiesta de muchachos. No sabía que se iba a casar”, relató.

Las bebidas no paraban de llegar a la mesa que había reservado el futbolista en el VIP. Wilkey supuso que en total gastaron cerca de 37 mil dólares durante 17 horas. A su vez, la directora del Cove Beach estimó que el grupo que acudió con el jugador tomó al menos 20 rondas de vodka, diez vasos de sangría, diez Jagermeister y un Grey Groose.

“Estábamos todos tan borrachos. Recuerdo a Andy bailando en calzoncillos y el DJ no paraba de saludarlo. Andy y sus compañeros nos cuidaron, nunca nos sentimos acosadas por ellos”, remarcó la británica antes de continuar con su relato.

Ella fue a la suite de Carrol con la instructora de acondicionamiento físico, Phoebe Robb

“Estábamos muy ebrias y uno de los compañeros de Andy dijo que iban a continuar la fiesta en la habitación de su hotel (una suite en el Fairmont Palm). Todos tomamos taxis, estaba yo, Phoebe, Andy y dos de sus compañeros que no eran futbolistas. Todos volvimos a la habitación, encendimos la televisión y pusimos música, ya había alcohol allí”.

“Tomamos más tragos, música a todo volumen, nos reímos. Estábamos bailando. Llegó al punto en que Andy casi se desmayó. Se había quitado la camisa pero todavía estaba en pantalones. Siguió acostado en la cama casi dormido”, continuó.

Cuando el reloj marcó las 5AM Taylor, en estado de ebriedad, decidió tomarse una foto con su amiga y Carroll, que ya estaba dormido: “Cuando me tomé esa selfie con él en la cama, todavía estaba vestida, llevaba un vestido rosa y, como el teléfono estaba ampliado, parecía que estaba desnuda, pero no lo estaba. Todos los demás estaban allí, era solo una broma”.

“Llevaba un vestido ajustado y uno de los muchachos sugirió que nos pusiéramos las batas de baño”, explicó sobre otra de las fotos que trascendió de ella en con una bata con el nombre del ex jugador del Liverpool impresa. “Luego, Phoebe y yo terminamos en la cama con Andy. Sí, hubo tres en una cama, pero no pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos”, aseguró.

Billi Mucklow cambió la foto de Whatsapp al enterarse de las fotos (Gettyimages)

La fiesta terminó poco después de las cinco de la mañana, cuando la empresaria salió del hotel en un Uber. Horas después se dio cuenta que las fotos que le envió a sus amigos habían empezado a viralizarse.

En paralelo, el diario británico The Sun afirmó que la prometida del futbolista se enteró al instante y lo primero que hizo fue quitar la foto de Whatsapp que tenía con Carrol y la reemplazó por una de sus hijos.

“Lo siento, Billi, sé cómo se ve, pero no tuvimos sexo”, remarcó Wilkey, intentando hacer que la pareja se reconcilie: “Ella necesita saber que no pasó nada sexual entre Andy y yo, lo juro”.

“Fue un caballero, simplemente bebió demasiado y se desmayó en la cama. No intentó nada, e incluso si hubiera querido, estaba demasiado borracho”, afirmó la británica sobre el jugador que se inició en Newcastle, pero actualmente juega en West Bromwich Albion tras pasar por el Liverpool y West Ham. “Nunca debí haberme metido en esa situación, pero no pasó nada malo. Simplemente me siento mal por tomar fotos, todo era una broma porque Andy estaba tan borracho que solo nos estábamos riendo”, sentenció.





