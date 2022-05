A solas Guti: “Si no le dan el Balón de Oro a Benzema, dejaré de creer en el Balón de Oro”

Guti y Benzema conformaron una gran dupla ofensiva en el Real Madrid (Foto: Gettyimages)

“Si no le dan el Balón de Oro a Karim Benzema a fin de año, voy a dejar de creer en el Balón de Oro”. La contundente frase corresponde a Guti, la leyenda del Real Madrid que ganó 15 títulos con el Merengue entre los que se destacan las tres Champions League de 1998, 2000 y 2002; y las dos ediciones de la Copa Intercontinental (1998 y 2002).

El ex volante español es un referente en el fútbol internacional. Durante su última temporada en la Casa Blanca compartió el vestuario con el goleador francés que llegaba procedente del Olympique de Lyon, y en diálogo con Infobae dio sus argumentos para señalar al artillero galo como principal candidato a quedarse con el prestigioso galardón europeo. “Es que si no se lo dan este año, creo que no se lo van a dar nunca. No hay una temporada tan clara como ésta en la que ha demostrado que está por encima de los demás. No conozco a ningún otro jugador que haya estado en los momentos determinantes tan acertado en su equipo, tanto en La Liga como en la Champions, como lo ha estado Karim. Sería una locura que no le dieran el Balón de Oro. Si no se lo dan a fin de año, voy a dejar de creer en el Balón de Oro. Ni siquiera Salah ha estado a la altura de Benzema esta temporada. Tampoco Mbappé, que si bien tuvo grandes partidos con su selección y el PSG, no pudo llegar al nivel de Karim. Salvo Cristiano Ronaldo, no hay nadie que haya marcado 10 goles en las series de eliminatorias de la Champions League, y eso es un mérito increíble”, destacó el ex futbolista surgido de Torrejón de Ardoz.

Las estadísticas de Benzema justifican el pedido de Guti. El Gato fue el referente en la ofensiva del conjunto de Carlo Ancelotti, que conquistó tres títulos. El artillero comenzó el año con dos de los cinco tantos que anotó el Real Madrid en la Supercopa de España que se adjudicó en enero (ante Barcelona y Athletic de Bilbao). También fue el máximo artillero de La Liga (27 gritos) que el Merengue ganó con autoridad sacando 13 puntos de diferencia sobre el Blaugrana. Y en la Champions League también se destacó como el goleador del certamen con 15 conquistas (2 más que Robert Lewandowski, que quedó en segundo lugar). “Le ha marcado 3 al PSG en octavos de final, 4 al Chelsea en los cuartos, otros 3 al Manchester City en la semifinal… Sólo le faltó anotar en la final, pero fue increíble lo que ha hecho”, reconoció Guti con una clara admiración hacia su ex compañero.

Las estadísticas de Karim Benzema en la temporada

Durante sus días en las canchas, Guti y Benzema conformaron una dupla notable que combinaba experiencia con juventud. El volante se divertía asistiendo al delantero y sus improvisaciones se transformaron en un fenómeno viral de la actualidad. “Cuando salía al campo intentaba emocionar a la afición con mis jugadas. Quería que cada intervención quedara guardada en la memoria del público. Hoy todo es distinto, porque los simpatizantes tienen todo en YouTube. Los jóvenes pinchan el video, lo copian, lo suben a Twitter o Instagram y se viralizan. Antes quedaban las jugadas en las conversaciones en las calles y en la actualidad casi todo se reproduce en tiempo real”, explicó. Una de sus acciones más emblemáticas quedó grabada por el Taconazo que reflejó todo su talento.

El ex volante improvisó un taconazo para asistir al francés

En París, el Real Madrid se adjudicó su decimocuarta Orejona en un encuentro que estuvo marcado por la solidez defensiva de Thibaut Courtois. Las principales críticas que recayeron sobre el Merengue se ampararon en la fortuna que tuvo la Casa Blanca para desactivar los ataques del Liverpool. Sin embargo, para Guti hay otras razones: “No creo que Ancelotti esté donde esté gracias a la suerte. Él ha sido el único en ganar en las cinco ligas más importantes de Europa (NdA: Italia con Milan, Inglaterra con Chelsea, Francia con PSG, Alemania con Bayern Múnich y España con Real Madrid) y eso tiene un valor increíble. La carrera que ha hecho no se forma sólo con la suerte. Él tiene un carácter y un dominio de vestuario que lo logra a través de la tranquilidad y el buen rollo con los jugadores. Creo que es una de las cosas más importantes en un club tan grande, porque tener a todos los futbolistas contentos detrás de ti; donde hay mucho ego y todos quieren jugar, formar un equilibrio es una de sus grandes labores. Yo me quito el sombrero ante Carlo por lo que ha hecho esta temporada y la carrera que ha formado”.

El estratega oriundo de Reggiolo volvió a escribir otra página dorada en el club más importante del mundo. En esa ocasión la gesta no tuvo tanto brillo, pero contó con la contundencia de Karim Benzema, el artillero galo que probablemente sea reconocido con el próximo Balón de Oro. Como lo hizo alguna vez Luka Modric, el ídolo del Merengue también terminará con la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y lo hará gracias a su notable capacidad goleadora. Sin dudas, esta vez el Ballon d’Or se quedará en Francia.

