Simeone se metió de lleno en la polémica del pasillo al Real Madrid y puso a Argentina como comparación

Cholo Simeone habló del pasillo del Atlético al Real Madrid

El Real Madrid se consagró campeón en España cuando restan cuatro jornadas para el final de la temporada además de haber sacado su estirpe ganadora en la Champions League por las semifinales contra Manchester City. A la espera del duelo decisivo contra Liverpool, los Merengues visitarán en un duro encuentro clásico al Atlético Madrid, que no le hará el famoso pasillo de agasajo en el estadio Wanda Metropolitano. La polémica en la capital española está instalada y Diego Simeone se metió de lleno en la misma.

“Siempre en esta búsqueda de preguntas se intenta generar polémica, lo que dijo, lo que siente... La realidad es lo que dijo el club en un comunicado, explicativamente perfecto, felicitar al Real Madrid ante todo, a los futbolistas a su cuerpo técnico porque ha hecho un gran trabajo, grandísimo respeto por el Madrid que acaba de salir campeón pero tenemos más respeto por nuestra gente que está todo el día con nosotros ”, fue lo que declaró el Cholo en la última conferencia de prensa.

Y además, comparó las costumbres de España y Argentina, donde no suele hacerse este tipo de reverencias: “Son formas de vida. La sociedad española, no sé si en otros sitios se hace esto, es diferente y se hace así. Donde vengo yo no se utiliza, pero vivimos de otra manera también, es verdad”. En la misma sintonía, fue Carlo Ancelotti el que respaldó la determinación del equipo adversario: “Los italianos no estamos acostumbrados a esto, cada uno que haga lo que siente y tenemos que respetarlo. Es un club vecino, amigo, respetamos a todos. Si lo hacen bien, si no también”.

El Aleti se jugará nada menos que la chance de clasificarse a la próxima edición de la Champions League y el pase a la Supercopa española (van los dos primeros de la liga, más el campeón y subcampeón de la Copa del Rey): “La realidad es que estamos en una situación determinante, quedan cuatro finales de aquellos 14 partidos que nos planteamos. Afrontaremos el derbi de la mejor manera, con mucho entusiasmo y tratar de evadirnos de todo lo que se está hablando en torno a la situación. Lo que nos preocupa es el resultado”.

Y concluyó: “Va a ser durísimo hasta el final, la Real, el Villarreal, el Sevilla, el Barcelona, el Betis y nosotros, estamos en esa búsqueda de un objetivo que es prioritario por el club, en nuestra planificación anual está, ojalá lo cumplamos partido a partido”. El Atlético marcha cuarto, a 5 puntos del escolta Barcelona y 3 del Sevilla, que completa el podio. Luego de recibir al Real, visitará al Elche, actuará en casa contra los sevillanos y cerrará como visitante de la Real Sociedad.

