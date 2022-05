“No hay dinero que pague el orgullo que tengo”: la emoción de Bochini tras recibir el premio One Club Man

Ricardo Bochini es sinónimo de Independiente. Gracias a la magia de sus pies el club de Avellaneda vivió varios de sus mejores años, convirtiéndose en uno de los clubes más poderosos del planeta. Tras varios años desde su retiro, el Bocha fue galardonado por el Athletic Club de Bilbao con el One Club Man 2022, distinción que se le otorga a los futbolistas que desarrollaron toda su carrera en una misma institución. “Se otorga a ex jugadores y ex jugadoras que solo han vestido una camiseta en la élite a lo largo de su trayectoria deportiva y que representan los valores unidos a nuestra entidad”, advirtieron desde el conjunto vasco en su página web.

El 10, a lo largo de 20 temporadas en el conjunto de Avellaneda, disputó un total de 714 partidos y marcó 106 goles. Además conquistó 13 títulos, donde sobresalen cuatro Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales (en 1973 venció a la Juventus de Italia y en 1984 se impuso ante Liverpool). Además formó parte del plantel de la selección argentina que ganó la Copa del Mundo en México 1986.

En la previa al encuentro, varios simpatizantes del Rojo (algunas de las peñas del club en España) se acercaron al estadio para rendirle tributo al ídolo. “Sólo le pido a Dios, que Bochini juegue para siempre, siempre para Independiente, para toda la alegría de la gente”, fue uno de los hits que sonaron en las inmediaciones del San Mamés.

Mientras en las pantallas mostraban algunas de las jugadas más emblemáticas y goles del Bocha, el argentino hizo historia al recibir este prestigioso premio. Caminó hacia el círculo central y levantó el galardón, lo que despertó una ovación de todos los presentes.

El Bocha fue premiado por el Athletic Bilbao

Vale destacar que el argentino es el primer futbolista sudamericano que recibió el galardón, simbolizado en una figura de metal representando un apretón de manos. Su nombre se une al de otras leyendas como Matt Le Tissier, Paolo Maldini, Sepp Maier, Carles Puyol, Billy McNeill y Ryan Giggs, que también recibieron el premio. Durante la jornada también fue reconocida la futbolista Jennifer Zietz, de 38 años, que se destacó en el 1.FFC Turbine Potsdam de Alemania.

Antes de ser ovacionado por todo el San Mamés en la previa al duelo entre los de Bilbao y Valencia, Bochini no ocultó su felicidad: “Para mi es un orgullo recibir este premio, que viene de un club tan grande en el mundo entero. Este premio lo tendré como un recuerdo de los mejores premios que me dieron. Es el primer premio que recibo fuera de mi país, estoy muy orgulloso. Gracias a Independiente hoy estoy acá recibiendo este premio, fue el club de toda mi carrera. Fueron 20 años defendiendo una camiseta con pasión, tratando de ganar todo lo que jugábamos. Empecé de chico, a los 15 años, y terminé a los 37 años. Este premio es algo que todos los hinchas de Independiente lo van a disfrutar. Ojalá sea un incentivo para otros jugadores que cambian de clubes. El hincha es lo mejor que tiene el club, es lo que siempre uno pensó”.

El Bocha fue premiado por su carrera en Independiente

“Esto es algo un poco inusual. Son pocos jugadores los que han vestido una sola camiseta. Yo el orgullo que tengo, de haber estado 20 años en Independiente y de haber ganado tantos campeonatos como Copas Libertadores y recibir el cariño de la gente, como lo recibo hasta hoy pese a que hace mucho que me retiré, no hay plata que lo pague”, remarcó. Y luego, añadió: “Hoy es diferente, nosotros jugábamos por la camiseta, por el hincha que iba a la cancha con frío, calor o lluvia, que iba a alentarnos y sufría cuando perdíamos y festejaba cuando ganábamos. Hoy cambió todo. Es casi imposible que un jugador hoy pueda jugar toda su carrera en un club”.

Simpatizantes del Rojo se acercaron para entonar la mítica canción para el Bocha

