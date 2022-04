“La pasé mal”: Ronald Koeman destapó los problemas que vivió como DT del Barcelona

Ronald Koeman volvió a pisar Barcelona tras su despido (Reuters)

Por primera vez después de ser destituido del cargo como entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman volvió a pisar tierras catalanas para llevar a cabo un evento solidario cuya recaudación será destinada a la Fundación Cruyff.

En la previa a la presentación de la Koeman Cup by Fundación Sportium, el futuro seleccionador de los Países Bajos (asumirá en enero tras el Mundial) destapó los problemas que vivió durante su estancia en el equipo culé al que llegó en agosto del 2020 cuando la entidad todavía era presidida por Josep María Bartomeu.

Tras un paso complicado, envuelto en problemas deportivos e institucionales, el nuevo presidente Joan Laporta decidió ponerle fin a sus tareas contratando a Xavi Hernández en noviembre del 2021.

Tras su despido, Xavi Hernández tomó las riendas del equipo (Reuters)

“Puedo escribir un libro”, aseguró el técnico neerlandés sobre su corto pero intenso período en Barcelona. “Nos pasaron muchas cosas. El tema del covid, la falta de presidente durante un tiempo, tuve que contestar todo tipo de preguntas, no pudimos fichar a los jugadores que queríamos, el fair play complicado, sin Leo Messi de un día para otro, sin Griezmann el último día de mercado…”, enumeró.

“No me siento un entrenador que ha fracasado”, estimó Koeman tras su etapa como entrenador azulgrana y agregó: “He trabajado muy bien con los jugadores y siempre he intentado ser honrado con todo el mundo. He aceptado salidas de jugadores por el bien del club”.

“Lo pasé mal. Ser entrenador del Barcelona es una tarea muy complicada y Xavi lo sabe. Pido apoyo por él y le deseo mucha suerte. Todos somos culés”, continuó antes de cargar contra el presidente Joan Laporta.

Koeman asumirá el cargo de seleccionador de los Países Bajos en enero tras el Mundial (Europa Press)

“Si las cosas no funcionan como el club pensaba, me podían echar. Pero, a mí, por parte del presidente dejaba dudas. Off the record decía: ‘No sé si sigue, tenemos dudas’… eso no es bueno, hay que hablar claro hacia adentro. Pero hacia afuera defendía al entrenador. Si no apoyas a tu entrenador es más complicado”, remarcó.

“Es verdad que la situación del Barsa es la misma que cuando estaba yo. Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es algo que te garantiza mejorar. No quiero hacer ninguna crítica. No he tenido el apoyo máximo del presidente y espero que haya aprendido de esto y apoye a Xavi. La situación del club me duele”, aseguró Ronald Koeman.

Finalmente, explicó: “Cuando me fui, el Barcelona estaba a ocho puntos (del líder) y ahora casi al doble. No es bueno comparar. La tarea de Xavi es igual de complicada que la mía. No hace falta mentir, si pierdes los últimos partidos en casa es por algo. Ésta es la realidad hoy en día del Barcelona. Necesita tiempo para volver a ser lo que fue”.





