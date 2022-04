El enojo del Kun Agüero con Pep Guardiola por insultar a un ex compañero del Manchester City: “Por qué lo puteas tanto”

Mientras que el Manchester City y el Real Madrid brindaron un show espectacular dentro del Etihad Stadium por el partido de ida de las semifinales de la Champions League, Sergio Kun Agüero hizo lo propio del lado de afuera del campo. El ex delantero del conjunto inglés vio el encuentro junto a Mario Balottelli y transmitió sus reacciones a través de su plataforma de Twitch.

El argentino nunca se iba a imaginar que los citizens comenzarían abriendo el marcador desde temprano cuando Kevin De Bruyne convirtió a los dos minutos. Como si fuera poco, para su asombro, Gabriel Jesus iba a marcar el 2-0 antes del primer cuarto de hora.

Todo era alegría para el máximo goleador histórico del Manchester City, que transmitía ante más de 16 mil personas. Sin embargo, su primer reclamo, con reto incluido a Pep Guardiola, iba a llegar después de ver una jugada de Riyad Mahrez que pudo haber significado el 3-0.

Mahrez desperdició una chance para poner el 3-0 antes del final del primer tiempo (Reuters)

El reloj marcaba 25 minutos del primer tiempo y el City continuaba con sus ataques constantes. Un corte de Kevin De Bruyne en el medio del campo provocó un inesperado contraataque en donde los locales superaban en número a los defensores merengues. Tras un rebote, el balón le llegó a Mahrez, que inició su corrida por la banda derecha hasta ingresar al área.

El argelino eligió disparar al arco sin mirar a sus dos compañeros que entraban por detrás. El remate acabó golpeando la red del lado de afuera y los citizens perdieron una chance clara para ponerse 3-0 en menos de media hora de partido.

“¡Mahrez, buscá el pase al medio!”, exclamó el Kun al ver la jugada. Sin embargo, lejos de enojarse con su ex compañero por su acción, sus críticas fueron hacia su ex entrenador Pep Guardiola, quien le recriminaba la jugada desde la línea: “No me gusta que se enoje así tanto. Riyad decidió patear ahí, okey decidió y fue mala suerte, pero si decidió eso lo tenés que bancar”.

“¿Por qué lo puteas tanto?”, preguntó el Kun sin esperar respuesta y sentenció: “Ya te digo, ahora... lo puteó a Riyad, va a jugar y espero que haga un gol, porque ya me lo desconcentró”.

El Manchester City se llevó la victoria por 4-3 (Reuters)

Finalmente el argelino no pudo convertir en la victoria del Manchester City por 4-3 en Inglaterra. Tras los goles de Kevin De Bruyne y Gabriel Jesus, en el segundo tiempo llegó el tanto de Phil Foden a los 53 y de Bernardo Silva a los 74.

Curiosamente, tras el gol del joven mediocampista inglés, también reveló un viejo diálogo que tuvo con Guardiola: “Entró mi jugador favorito, jugó Phil Foden y como siempre cambia el partido”, aseguró el Kun tras ver el tercer tanto y agregó: “Vos me preguntaste un día (le hablaba a Guardiola), ‘¿quién te gusta?’, y yo te respondí Phil Foden, y me dijiste ‘bien”. ¡Te dije él!”.

A pesar del triunfo y la cantidad de goles que hubo en el partido, los citizens no pudieron sentenciar un partido en el que tuvieron muchas ocasiones claras desperdiciadas. Ahora, Guardiola y compañía deberán viajar a Madrid para disputar el duelo de vuelta de las semifinales en el temible Santiago Bernabéu.





