Una misteriosa pintada de “traidor” en el vestuario y tensión con los ídolos de Barcelona: el otro lado del escándalo de Piqué

Piqué y Messi habrían terminado enemistados tras la salida del argentino del Barcelona

Todos los cañones parecen apuntar a Gerard Piqué desde que se filtraron audios suyos enviados a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para mudar el desarrollo de la Supercopa de España a Arabia Saudita a cambio de una enorme tajada de dinero para algunas de las partes involucradas en el negocio. Sin embargo, y tras la viralización de otros contactos polémicos entre el defensor y el máximo directivo, ahora le llegaron balas desde otro flanco al futbolista.

El medio español ABC reveló cuestiones vinculadas al vestuario del Barça en la temporada anterior: su relación con Lionel Messi, quien abandonó el club para ir al París Saint Germain, y la palabra que habría escrito un compañero suyo en el pizarrón del vestidor.

Las negociaciones por la renovación de su contrato con Josep Maria Bartomeu habrían desatado el disgusto de Messi y los principales referentes blaugranas con el histórico número 3 del club catalán. Según apuntó el citado medio, el defensor recién accedió a rebajar su salario cuando se confirmó la salida del argentino, por lo que presuntamente habría entorpecido la tratativa del rosarino con la directiva, que finalmente no llegó a buen puerto.

Fueron varios futbolistas de la plantilla culé los que se disgustaron con Piqué por haber ampliado su vínculo hasta 2024 bajo una teórica rebaja salarial, aunque en realidad lo que hizo fue fraccionar los pagos según especificó ABC. En octubre de 2020, su sueldo fijo de 41 millones de euros anuales fijos más variables se retocó, lo que fastidió al resto de los referentes. Incluso, el diario reveló que un día se encontró con la palabra “traidor” escrita en la pizarra del vestuario justo cuando varios jugadores habría dejado entrever su disgusto con lo sucedido.

Messi y Piqué, una relación que no habría terminado bien

En tanto, explicaron que el hecho de que Piqué fuera designado como uno de los cuatro capitanes en la campaña 2018/2019 se debió a una cuestión meramente etaria y no por respaldo de sus compañeros.

Lo cierto es que la mirada está puesta completamente sobre Piqué en los últimos días ante los distintos audios que se filtraron dejando al descubierto los diálogos privados que mantuvo con Rubiales a lo largo del 2020. En una de las últimas entregas, el periódico El Confidencial compartió un audio que Sergio Ramos le mandó a Piqué en medio de un conflicto entre diferentes del fútbol y el marcador central del Barcelona le reenvió ese material a Rubiales, parte interesada en el tema.

También quedó sobre la mesa el interés de Gerard por convencer a Messi de que se sume a una movida política contraria a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) –el sindicato de jugadores– y enfrentado con Rubiales. Sin embargo, Leo no se interesó por el tema y optó por no involucrarse en una situación que le era ajena.

El libro “De la gloria al infierno”, que relata la decadencia del Barcelona en los últimos años, aporta detalles sobre estas cuestiones. Los autores del texto, en diálogo con Infobae, afirmaron sobre la relación entre el catalán y el rosarino: “Puede que ahora Messi odie más a Piqué que a Bartomeu. Jugaron juntos en el fútbol base, pero hay detalles como que Piqué se baja el salario cuando Messi ya se fue, y no se lo baja antes. Eso para Messi puede significar una traición. De hecho, Laporta pensó que sería más fácil que varios jugadores se bajaran el sueldo para poder pagarle a Messi y no fue así, aunque es normal, ¿por qué yo me voy a bajar el sueldo para que se lo des a él? Cuando se va Bartomeu, Piqué es el primero que se baja el salario de espaldas al resto de los compañeros y eso provoca bastantes tensiones, por ejemplo, con Messi”.

Y ahondaron: “También es posible que Messi y Piqué se lleven así porque se van pisando mangueras, porque los Messi quieren meterse en la representación desde algún tiempo. Su hermano Rodrigo lleva futbolistas del Barcelona B, negoció la renovación del contrato de Ansu Fati en la anteúltima vez, y Piqué está asociado a Arturo Canales, que es uno que ahora está metido bastante en el tema. Seguramente allí hay algún conflicto de intereses. Lo cierto es que cuando el otro día Messi vino a Barcelona, cenó con Sergio Busquets y con Alba y no estaba Piqué”.

