Se filtró un nuevo audio de Piqué en medio del escándalo que sacude a España

Una conversación entre el defensor del Barcelona y Rubiales generó un escándalo en España

En medio de las declaraciones públicas que debieron hacer Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y el futbolista Gerard Piqué para intentar aclarar la filtración de los audios con respecto a la Supercopa, salieron a la luz nuevas conversaciones entre ambos protagonistas.

En esta ocasión, el diario español El Confidencial publicó el diálogo que mantuvieron el máximo directivo y el jugador sobre la implementación del VAR en el partido que concluyó 2 a 2 entre el Barcelona y la Real Sociedad en la temporada 2019/2020. El central manifestó su disconformidad al exigir una presunta infracción que recibió dentro del área, que los asistentes que siguieron las acciones a través de los monitores no revisaron. “No han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Nos han liado”, le comunicó el catalán al dirigente a través de un nuevo audio.

De inmediato, la respuesta del funcionario no tardó en llegar al teléfono móvil del futbolista: “Sé que les han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal, y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti ¿no?, me han dicho. Pero los agarrones también, o es muy claro o tampoco entran. Pero bueno, lo veré después. Oye, si se han equivocado, tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie, ¿sabes?”.

No fue casualidad el momento en el que Piqué le envió el mensaje al dirigente, dado que cuatro días más tarde el Culé debía enfrentar al Real Madrid en el Camp Nou. Si bien el resultado concluyó empatado sin goles, La Liga se la terminó quedando el Merengue.

En España no se habla de otra cosa que de los audios filtrados por el medio El Confidencial, que descubrió una negociación entre la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la empresa de eventos deportivos Kosmos (presidida por Gerard Piqué) por la mudanza de la Supercopa a Arabia Saudita a cambio de sumas importantes de dinero para el Barcelona y Real Madrid. En las últimas horas, Diego Simeone fue consultado por el tema y no tuvo pelos en la lengua para contestar.

“No voy a entrar en esas situaciones porque Piqué es muy inteligente y tiene su empresa, son gestiones que no van en comunión. Lo que sí que creo es que queda claro que, salvo que se explique mejor, conviene que vayan Barcelona y Madrid, no es muy difícil entenderlo”, fue lo primero que dijo el Cholo en conferencia de prensa. Y ahondó: “Nos sentimos muy orgullosos de competir de esta manera, nos vemos reflejados en equipos como Betis, Real Sociedad, Sevilla... Creo que estamos en la misma bolsa”.

Piqué se refirió al caso públicamente después de haber quedado en el centro de la escena: “Los cachés es un audio sacado de contexto, lo decide la RFEF y sólo le ayudo a buscar una fórmula para que él tenga lógica. Eso es una decisión ciento por ciento de la RFEF. ¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?”.

Pero al parecer a Simeone no le bastó la argumentación del futbolista del Barça: “Lo que sale en las informaciones es que de cara a la Supercopa en Arabia, por lo que sale se favorece más la Federación si van Real Madrid y Barcelona, ante eso, lo tendrán que explicar ellos mejor para que estemos más tranquilos”.

La relación entre el directivo y Piqué es tan intensa, que también se conocieron otros diálogos en los que el defensor le pidió participar en el seleccionado juvenil de los Juegos Olímpicos de Tokio (se permiten 3 mayores). Sobre por qué se escucha un tono de tanta confianza al presidente de la RFEF, el defensor catalán explicó: “Lo voy a llamar así porque tengo relación con él, era mi presidente cuando jugaba en la selección. Tengo buena relación con Busquets, Alba o Nacho. Jamás en la vida voy a pedir una ayuda ni me la van a dar”. Sin dudas, cada uno sacará sus propias conclusiones.

