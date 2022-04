Lautaro Martínez, en la órbita del Barcelona: los jugadores que entrarían en la negociación

Lautaro Martínez, seguido de cerca por Barcelona (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La temporada en Europa ingresó en su etapa final y varios equipos comenzaron a sondear los distintos movimientos que pueden llegar a realizar en el mercado de pases. A diferencia de lo que sucedió en años anteriores, en esta oportunidad el Inter estaría dispuesto a negociar a Lautaro Martínez y uno de los conjuntos que lo tienen en carpeta sería el Barcelona.

Según sostiene el diario Sport, el futbolista argentino es del agrado del conjunto azulgrana (estuvo cerca de firmar con los catalanes antes del inicio de la pandemia) y podría incluir dentro de la negociación a dos futbolistas para abaratar los costos de su elevada ficha, ya que su cláusula de salida ronda los 111 millones de euros.

Si bien en el tope de la lista figuran nombres como los del noruego Erling Haaland o los del polaco Robert Lewandoski, el Toro aparece dentro de las variables que estudia el director deportivo Mateu Alemany para mejorar la ofensiva del conjunto dirigido por Xavi.

El mencionado medio informa que “ya hubo contactos” y que el Inter estaría interesado en dos jugadores que no son prioridad dentro del plantel del Barcelona. Ellos son el delantero neerlandés Memphis Depay y el mediocampista bosnio Miralm Pjanic, quien supo destacarse en la Serie A en Juventus pero que actualmente se encuentra a préstamo en el Besiktas de Turquía.

Otro punto importante en esta historia es que el surgido de la cantera de Racing tiene un salario más bajo que el Haaland y Lewandoski y encajaría más fácil dentro de las maltrechas arcas del club español. No obstante, Barcelona no sería el único interesado en hacerse con los servicios de Lautaro, quien figura en los planes de algunos elencos de la Premier League y Atlético Madrid, ya que es del gusto del Cholo Simeone para suplir la más que factible salida del uruguayo Luis Suárez.

Pese a una pequeña sequía, Martínez se encuentra realizando una de sus temporadas más goleadoras. Hasta el momento lleva 17 tantos y tres asistencias en 41 presentaciones. 15 de esos goles fueron en la Serie A (su mejor marca fueron 17, en la 20/21) y es el cuarto máximo artillero del campeonato italiano.

“Estoy tranquilo, porque siempre trabajo para el equipo, para echar una mano a mis compañeros. Muchos hablan . Yo no no escucho, pienso en mi familia, en los que me quieren y en el Inter. Siempre doy lo mejor por el Inter y lo seguiré haciendo”, esbozó el Toro en diálogo con Inter TV tras la victoria de su equipo contra el Spezia (marcó uno de los tantos del Nerazzurro).

