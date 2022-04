Aseguran en Turquía que Roman Abramovich compró un club de la Primera División

Tras dejar el Chelsea, Roman Abramovich ya es dueño de un nuevo club, según informan medios turcos (Reuters / Dylan Martinez)

Medios turcos afirman que el oligarca ruso Roman Abramovich compró las acciones del club local Göztepe Spor Kulübü (GSK), y que el anuncio oficial se hará el viernes. El Gobierno de Turquía decidió no adoptar sanciones en contra de Rusia por su invasión a Ucrania, por lo que el empresario, ex dueño del Chelsea, no tendrá problemas en plasmar la operación y hasta trascendió que atracó dos yates suyos en puertos de ese país para evitar inconvenientes en otras costas de Europa.

La noticia del interés de Abramovich por el club turco fue adelantada a fines de marzo por el sitio Fanatik, que informó que el hasta ahora máximo accionista del club, Mehmet Sepil, le habría trasladado una propuesta. Sepil ya dijo esta temporada que vendería el equipo debido a los malos resultados. El Göztepe se ubica ahora en el puesto 18° de la tabla de la Superliga de Turquía entre 20 equipos y hoy está perdiendo la categoría.

La novedad de la compra la difundió el portal D-Smart Spor y tuvo eco en otros medios locales como Radyospor, Ajansspor y Tribun Dergi.

La sanción del Reino Unido a Abramovich por sus vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, implicó fuertes restricciones económicas y una venta exprés del Chelsea, que aún se encuentra en la instancia de selección de compradores. Las sanciones se ampliaron a la Unión Europea, donde también está imposibilitado de ejecutar negocios. Es por eso que el magnate de 55 años fue a buscar un mercado en el que pudiera operar. Como el Gobierno turco no adhirió a las sanciones en contra de Rusia, la brújula del empresario se movió hacia ese país.

El estadio del Göztepe SK (@goztepe)

La Superliga de Turquía pasa por un presente complicado y sus tres equipos grandes, Galatasaray, Besiktas y Fenerbahçe, hoy ya no son los cucos de otros tiempos. Estambul ya no es el “infierno” como se conoció el clima en los partidos de copas internacionales en la capital turca por el fervor de los hinchas de esos equipos. En la competición local el Trabzonspor lidera con comodidad y la irrupción de Abramovich en el Göztepe permitiría que un nuevo club modesto pudiera codearse con los más poderosos.

La noticia corrió por toda Europa y cuando se supo de la llegada del ruso al club, el Fan Token de Göztepe aumentó un 75 por ciento. Se trata de las aplicaciones en las que los aficionados pueden entrar para ver información de sus equipos.

Mientras tanto, el Chelsea vive momentos de penurias mientras se trabaja en el traspaso. Todavía la entidad británica está acéfala y en las últimas horas los jugadores del plantel debieron pagar el combustible para los traslados del equipo debido a la crisis económica que se instaló en el club.

El Göztepe se fundó el 14 de junio de 1925 y su moderno estadio, el Gursel Aksel, de la ciudad de Esmirna (477 km al sur de Estambul), se estrenó en 2020 y tiene una capacidad de 25.035 espectadores. Allí juega un argentino, Franco Di Santo, el delantero ex San Lorenzo de Almagro, que llegó al club en enero de este año y lleva 9 partidos y 2 goles. Tiene contrato hasta enero de 2023.

Festejo de gol de Franco Di Santo en el Göztepe SK (@disanto)

