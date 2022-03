“No es un campeón y no puede ser líder”: la feroz crítica a Dybala de un ex goleador italiano

Paulo Dybala no seguirá su carrera en Juventus (REUTERS/Alessandro Garofalo)

“El cambio más importante es que no será renovado el contrato de Paulo Dybala. Con los fichajes que hicimos en enero, con el arribo de Dusan Vlahovic, la posición de Paulo cambió, ya no es más el centro de nuestro proyecto. Por eso preferimos tomar esta decisión”, con esas palabras, Maurizio Arrivabene, CEO de Juventus, le puso punto final a la novela que tenía como principal protagonista al futbolista cordobés.

Esta noticia sacudió a Italia y uno de los primeros en expresarse sobre el tema y respaldar la decisión de la Vecchia Signora fue Antonio Cassano, futbolista con pasado en Real Madrid y la Selección de Italia.

“Dybala para mí no es un campeón, no puede ser líder en la Juventus y si no renuevan contrato con él es bueno. Yo creo que los bianconeri como club han dado mucho más de lo que ha dado el argentino al equipo. Nunca ha sido decisivo en los partidos importantes”, remarcó el Bambino sobre el oriundo de Laguna Larga durante una transmisión en Twitch junto a otras glorias de la Nazionale, como Daniele Adami y Christian Vieri. El delantero, que llegó a Turín desde el Palermo hace siete temporadas, conquistó 12 títulos con la camiseta blanquinegra: tres Supercopa de Italia, cinco Serie A y cuatro Copa Italia.

Vale destacar que las negociaciones con el 10 ya venían dilatándose desde hace un tiempo, cuando al futbolista le habrían puesto sobre la mesa un contrato con unas cifras que no convencían al delantero y su entorno, ya que una parte importante dependía de algunos objetivos. Pese a que sufrió algunas lesiones musculares a lo largo de la temporada, Dybala lleva disputados 29 partidos, en los que aportó 13 goles y 6 asistencias.

Uno de los interesados en contratarlo es el Inter, vigente campeón del Calcio. Sin embargo, según Cassano, sus pretensiones económicas lo alejarían del Neroazzurro, a quien aconsejó quedarse con el punta de la selección de Chile: ”Si la Juve le hubiera ofrecido diez millones, habría tenido que cerrar en ocho. Entonces no sé si irá al Inter. Yo mantendría a Sánchez”. Al quedar con el pase en su poder, Paulo es mirado con interés por varios de los principales conjuntos de Europa, como Manchester United y el Chelsea de Inglaterra, Barcelona y Atlético Madrid de España.

Antonio Cassano durante su paso por el Real Madrid (Shutterstock)

Luego de sentenciar que “Dybala es bueno en la liga italiana, pero no es de clase mundial”, concluyó: “Jugadores como Lautaro, que acaba de renovar, o Brozovic, que está en conversaciones, ¿qué dirán de Dybala, que llegaría con 29 años y luego el Inter pone sobre la mesa 8 millones de euros de forma inmediata?”.

Esta no es la primera ocasión que el Bambino apunta con dureza contra el argentino. A inicios del año pasado manifestó: “Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se hace pis encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor...”

“Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario. Entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne. Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior”, esbozó en su momento.

