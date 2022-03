Tensión en el vestuario del PSG entre Donnarumma y Neymar: tuvieron una fuerte discusión y sus compañeros los separaron

Neymar y Donnarumma se habría cruzado en el vestuario tras la derrota del PSG ante Real Madrid

Fue una serie inolvidable. Fue un partido que quedará en los libros de la Champions League como una de las grandes hazañas deportivas que un equipo logró en el máximo torneo de clubes del fútbol europeo. Después de perder 1-0 en el partido de ida que se disputó en el Parque de los Príncipes, y de estar 0-1 hasta los 16 minutos de la segunda etapa, el Real Madrid dio vuelta la eliminatoria y eliminó al PSG en los octavos de final de la competición.

Una ráfaga de goles de Karim Benzema, la figura estelar en el Santiago Bernabéu, autor de los tres tantos en 17 minutos, pusieron en jaque al conjunto parisino, que se había puesto al frente del marcador, al igual que sucedió en Francia, con una conquista de Kylian Mbappé. Pero cuando todo parecía estar bajo control para el París Saint Germain, una jugada fue la clave para que el desarrollo del juego se diera vuelta.

El arquero italiano Gigio Donnarumma recibió el balón de un compañero y controló mal ante la presión de Benzema cerca del arco. El portero alcanzó a rechazar, pero su despeje cayó en los pies de Vinicius Jr, que rápidamente habilitó al N° 9 de los Merengues y este definió para el empate parcial. El duelo siguió y el PSG sufrió dos goles más que le provocaron la eliminación de la Champions, pero al parecer, hubo reproches en el vestuario visitante.

Según indicó el diario deportivo Marca, de España, el propio Donnarumma y Neymar habrían tenido un fuerte cruce tras la derrota. Es más, el medio de Madrid indica que los compañeros tuvieron que separarlos para que no intentaran agredirse.

¿Qué habría provocado la pelea? El delantero brasileño le habría recriminado al arquero campeón de Europa con la selección italiana por su fallo en el rechazo que terminó en el primer tanto del conjunto de Carlo Ancelotti que inició la remontada. Por su parte, Gigio le habría expuesto a Neymar todo su enojo porque el segundo tanto del Real Madrid vino tras que el ex Barcelona perdió la pelota.

El arquero italiano no pudo responder tras la presión del 9 del Real Madrid, que anotó el primero de sus tres goles (REUTERS/Susana Vera)

Este incidente se suma a lo sucedido con los dos dirigentes de más alto rango que tiene el PSG, es decir el presidente Nasser Al-Khelaïfi y el director deportivo Leonardo acudieron al vestuario del juez para recriminarle por la acción de Benzema y Donnarumma que derivó en el empate parcial del Merengue.

Según la prensa española, al finalizar el partido, el dirigente qatarí abandonó rápidamente su palco para bajar a la zona habilitada para los equipos visitantes, dando gritos e insultos. En el camino hacia los camarines, Al Khelaifi se encontró con el brasileño y entre los dos se dirigieron al vestuario del árbitro principal, el neerlandés Danny Makkiele, con el propósito de reclamar una eventual infracción del goleador francés sobre el arquero italiano en la maniobra previa al primer gol de los locales.

En relación a lo sucedido con la acción que puso la igualdad en el Bernabéu, uno de los que dio su visión ante los micrófonos fue Mauricio Pochettino. El entrenador argentino habló en la conferencia de prensa post partido y marcó su postura sobre la jugada que acabó en el primer tanto de los españoles.

“Sensación de mucha injusticia por el gol concedido, falta clara de Benzema, que ha hecho que a partir de ahí el estado emocional de todo haya cambiado. No gestionamos bien después del gol las emociones, hemos estado demasiados expuestos ante Real Madrid”, afirmó el DT del PSG.

“Creo que fuimos mejor equipo (en toda la serie), pero nos vamos con un tremendo golpe y la decepción de no haber pasado la eliminatoria”, agregó el ex Tottenham al ser consultado sobre el error de Gianluigi Donnarumma. “No puedo considerar un error cuando ha habido una falta y una falta clara. Hablo después de haber visto las imágenes mínimo entre 30 y 40 veces, con diferentes ángulos. No puedo calificar como un error. Esto es el fútbol, los pequeños detalles cuentan y que el VAR no haya visto esta falta fue determinante para lo que luego pasó”.

La decepción de Messi y el PSG tras la eliminación de la Champions League (REUTERS/Juan Medina)

