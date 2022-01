Cristiano Ronaldo le dio un ultimátum al Manchester United: preocupación por su posible salida del club

Cristiano Ronaldo podría abandonar el Manchester United si el conjunto inglés no clasifica a la Champions League (REUTERS/Chris Radburn)

Manchester United se apuntaba para ser uno de los principales animadores de la temporada al ser una de las instituciones que más ruido hizo en el mercado de pases al lograr los desembarcos de Jadon Sancho (85 millones de euros al Borussia Dortmund), Raphaël Varane (40 millones al Real Madrid) y Cristiano Ronaldo (15 millones a Juventus). Sin embargo, las cosas no salieron como se planearon en las oficinas del Old Trafford. El andar del equipo es muy irregular, por lo que la dirigencia dio un golpe de timón al despedir a Ole Gunnar Solskjær y apostar por el alemán Ralf Rangnick.

Pese al cambio de director técnico, los Diablos Rojos no encuentran la regularidad, algo que inquieta a CR7. El delantero, que transita la última parte de su carrera, busca formar parte de un elenco ganador y, según lo expresado por The Sun, le envió un ultimátum a la dirigencia.

El rotativo británico sostiene que los representantes del delantero portugués han conversado la semana pasada con Richard Arnold, quien se convertirá desde febrero en el nuevo director ejecutivo del club. Durante este encuentro el núcleo duro del luso fue claro con el mandamás del United: el deportista está preocupado por el andar del equipo y deslizaron que si no se logra clasificar a la próxima Champions League Cristiano podría cambiar de horizonte.

Los Diablos Rojos, tras 20 presentaciones, solamente acumulan 32 unidades, producto de 9 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Estos números lo ubican en la séptima colocación, a 24 del líder Manchester City y a 5 del West Ham, último en obtener un boleto a la máxima competencia internacional.

El Bicho, a los 36 años, sigue vigente y es una de las principales figuras del equipo. Desde su vuelta a Old Trafford defendió la camiseta roja en 21 oportunidades, donde marcó 14 tantos y brindó tres asistencias. Sus conquistas fueron vitales para meterse en los octavos de final de la actual Champions League, donde se verá las caras con el Atlético Madrid del Cholo Simeone. La ida será el miércoles 23 de febrero en el Wanda Metropolitano, mientras que la vuelta será en Inglaterra el martes 15 de marzo.

Vale destacar que esta no es la primera vez que el portugués deja en claro que no está a gusto en el United. “El Manchester United debe competir por cosas importantes. Tenemos que cambiar eso. No vine aquí para pelear por estar en el sexto lugar o el séptimo lugar o el quinto lugar. No acepto que nuestra mentalidad sea menos que meternos entre los tres primeros de la Premier League”, manifestó hace una semana.

“Es año nuevo, vida nueva y espero que el United pueda estar al nivel que los aficionados merecen. Sé que somos capaces de cambiar las cosas. Sé la manera de hacerlo, pero no lo voy a contar porque no sería ético. Lo que te puedo decir es que podemos hacerlo mejor. Todos nosotros. Estoy aquí para competir y ganar”, añadió el goleador.

