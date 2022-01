Críticas al DT, 11 futbolistas que piden irse y Cristiano Ronaldo bajo la lupa: tensión en el vestuario del Manchester United

La prensa inglesa sacó a la luz las internas dentro del plantel del Manchester United (Reuters/Lee Smith)

Cuando la salida de Ole Gunnar Solskjær parecía haber descomprimido la situación y algunos resultados positivos conseguidos por Ralf Rangnick hacían creer en una remontada, la derrota por 1 a 0 en Old Trafford ante Wolverhampton destapó una feroz interna dentro del vestuario del Manchester United.

Según devela el diario británico Mirror, una fuente cercana al plantel asegura que hay hasta 11 futbolista que quieren marcharse, ya que se encuentran decepcionados por el presente del equipo y marginados por el accionar del estratega inglés.

El rotativo sostiene que el desembarco de Rangnick no logró calmar los ánimos dentro de un plantel que se encuentra dividido. Al contrario, acentuó aún más las diferencias, ya que los deportistas que no estaban a gusto con el noruego ahora se plantean seriamente la posibilidad de cambiar de aire. Consideran que el DT cuenta con “favoritos” y que no hace buenas lecturas en la previa y durante los partidos.

“La atmósfera es realmente mala en el vestuario y parece que el equipo va a tener grandes problemas en el futuro”, apuntó una fuente anónima que señala a jugadores como Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly y Dean Henderson como algunos de los que están frustrados con el trato que reciben por parte del técnico.

The Sun, por su parte, ahondó en las supuestas preferencias del estratega teutón con algunos referentes del equipo, pese a que no estén en las mejores condiciones físicas. “Los jugadores están desmoralizados. Es una sensación de ‘déjà vu’ de años pasados. Los aficionados pueden pensar que los jugadores no están en condiciones de poner en práctica lo que el entrenador les pide que hagan, pero eso no es así. Algunos simplemente han perdido la motivación y las ganas. Luego hay una sensación en una parte del equipo de que hay algunos que siempre están llamados a jugar, no importa lo que hagan”, manifestó un allegado al equipo al diario inglés.

Cristiano Ronaldo, pese a ser el máximo artillero del equipo, también quedó en el centro de la escena. Gabriel Agbonlahor, ex delantero del Aston Villa y la selección inglesa, afirmó que las actitudes del portugués contribuyeron a la ruptura dentro de la plantilla de los Diablos Rojos.

Manchester United viene de caer como local ante Wolverhampton (REUTERS/Phil Noble)

“Su actitud estaba fuera de lugar. Si soy Rashford, Greenwood y Sancho, tengo miedo de intentarlo. Cada vez que tienen un tiro, él levanta los brazos para decir ‘¿Por qué no me has pasado?’. La armonía en el vestuario no es la correcta, la forma de Rashford y Greenwood se ha derrumbado desde que llegó Ronaldo. No se pueden expresar, es como si pensaran constantemente ‘tengo que pasársela a Ronaldo, tengo que crearle oportunidades’. Si yo fuera alguno de ellos me estaría diciendo ‘Oh, ¿Por qué tuvieron que traerlo?. Es un jugador increíble que ha tenido una carrera increíble, pero no es el mismo jugador que era”, remarcó el ex futbolista.

Estas palabras se encuentran en la misma línea que las de Gary Neville, quien supo ser referente del Manchester United y hoy es comentarista en Sky Sports. Consideró que “definitivamente hay quejas. Están todos el uno contra el otro. El espíritu de un vestuario es realmente importante y no creo que estén todos juntos en este momento”.

Tras 19 presentaciones (adeuda dos compromisos), Manchester United figura en la séptima colocación con 31 unidades, a 22 del líder Manchester City y a tres del West Ham, último en clasificar a una competición europea. También se encuentra en los octavos de final de la Champions League, donde se medirá ante el Atlético Madrid del Cholo Simeone (la idea será el 23 de febrero en el Wanda Metropolitano, mientras que la vuelta será el martes 15 de marzo, en Old Trafford). Su próximo desafío será este lunes, cuando reciba al Aston Villa en su estreno en la FA Cup.

