Ibrahimovic confesó que un documental sobre Maradona lo empujó a tomar un cambio decisivo en su carrera

Zlatan Ibrahimovic habló sobre Diego Maradona (EFE/EPA/Christine Olsson)

Cada vez que habla, Zlatan Ibrahimovic tiene algo para decir. Además de ser considerado uno de los grandes delanteros de las últimas décadas, el histórico goleador de la selección de Suecia siempre se destacó por su facilidad para responder sobre cualquier tema y más si están relacionadas a su trayectoria futbolística.

El atacante del Milan sigue vigente a sus 40 años. Con cinco goles en 11 partidos con el club italiano, es parte de la reconstrucción del equipo milanés, que hoy marcha segundo en la Serie A detrás del Napoli, el líder. Y si hablamos de los napolitanos, Zlatan contó una historia desconocida de cómo se produjo su regreso al Calcio tras su paso por el fútbol de la MLS en los Estados Unidos.

“Al ver un documental sobre Maradona había decidido ir al Nápoles a ganar el Scudetto. Estaba cansado de América, incluso pensé en dejarlo, pero Raiola me dijo: ‘estás loco, tienes que volver a Italia’. Se hizo todo con el Nápoles, pero luego De Laurentiis echó a Ancelotti y todo cambió”, dijo Ibrahimovic en una entrevista que le brindó al diario Corriere della Sera.

“Entonces le pregunté a Mino (Raiola): ‘¿cuál es el peor equipo que puedo cambiar?’ Él respondió: ‘ayer el Milan perdió 5 a 0 en Bérgamo’, y le dije: ‘decidido, vayamos a Milán’”, amplió el delantero sobre cómo recaló en el otro conjunto de la ciudad de Milán después de su deseo fallido de jugar en el equipo que Maradona hizo famoso en todo el mundo ante la decepción del despido del hoy entrenador del Real Madrid.

Zlatan es una de las piezas más importantes del Milan (REUTERS/Daniele Mascolo)

“Al principio nadie corría en los entrenamientos, y les hice ver que ahí es donde hay que matarse a trabajar. Si corro, mi compañero correrá y se matará por mí. Todos lo entendieron, excepto uno. Al principio Leao no me prestó atención... aunque es cierto que ahora ha mejorado mucho”, agregó en relación a la clara mejoría que tuvo la escuadra.

Además de hablar sobre Maradona y el Napoli, Zlatan también confesó el consejo que le dio a Kylian Mbappé de cara a su futuro en el PSG y su deseo de ponerse la camiseta de los Merengues a partir de la próxima temporada.

“Es verdad que le aconsejé marcharse del club. Mbappé necesita un entorno más estructurado, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no lo vendiera”, explicó el sueco. Hay que recordar que durante el verano en Europa, ambos fueron varios de los futbolistas invitados al casamiento del italiano Marco Verratti.

Por otra parte, Ibrahimovic no perdió la oportunidad para enfrentarse a Pep Guardiola, quien lo dirigió por su breve paso por el Barcelona de Lionel Messi y otras grandes figuras.

Ibrahimovic junto a Messi en su etapa en Barcelona

“Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado”, afirmó el atacante.

“A Guardiola no le gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome”, agregó sobre su paso por el equipo blaugrana durante la temporada 2009-2010 en la que anotó 21 goles en los 43 encuentros que disputó con los culés antes de mudarse a Italia para jugar por primera vez en el Milan.

Para finalizar, Zlatan se refirió a la reciente obtención de Messi y su séptimo Balón de Oro. Dijo que el argentino “vive por el fútbol” y que con el que tuvo una “relación profesional”, pero en relación a la última votación, eligió al delantero pocalo del Bayern Múnich que finalizó segundo en la votación. “El Balón de Oro este año lo merecía Robert Lewandowski”, concluyó.

