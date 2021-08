El furor que enfrentará Messi en su debut con PSG: un estadio que se llenó hace dos semanas y una reventa con precios inéditos

La posibilidad de ver el debut de Lionel Messi hizo que los fanáticos del Reims agotaran las entradas y que se disparen los precios de la reventa (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Llegó el día tan esperado. Este domingo, después de 21 años, Lionel Messi podría vestir una camiseta distinta a la del Barcelona para dar comienzo a una nueva era en el fútbol internacional. En el partido en condición de visitante ante el Reims, que comenzará a las 15.45 (hora argentina), se espera que la Pulga haga su esperado debut en el PSG. Este acontecimiento ha generado un enorme revuelo entre los fanáticos, quienes no solo han agotado las entradas con gran antelación, sino que también han impulsado una suba en los precios de la reventa pocas veces vista.

La presentación del rosarino no se dará en el Parque de los Príncipes, pero eso no pone un freno a la emoción entre los aficionados. De hecho, las localidades para el duelo que se disputará en el estadio Stade Auguste-Delaune II están oficialmente agotadas desde el pasado 10 de agosto, día en que el argentino fichó por el elenco parisino. Este prematuro Sold Out tuvo su inevitable correlato en el aumento de los valores en la reventa de los tickets, que alcanzaron precios cercanos a los 6.000 euros en portales no oficiales. El medio de Reims L’Union informó que en varios reconocidos sitios dedicados a la reventa dos asientos no muy lejos de la esquina alcanzan los 5.952 euros (7.000 USD) cada uno.

“El fin de semana anterior a la oficialización de Messi, vendimos tantas entradas (6.000) en cuatro días como en tres semanas”, explicó Alexandre Jeannin, gerente de venta de entradas del Reims, en diálogo con L’Equipe. Además, contó que recibieron pedidos de todas partes del mundo: “El número de solicitudes es excepcional, es difícil de cuantificar. Y tuvimos algunas ventas bastante increíbles en la taquilla en línea, con compras provenientes de todo el mundo: desde Chile, Corea del Sur, Tailandia, Egipto o India, es una novedad”.

En las últimas horas se han llegado a pedir casi 6 mil euros por un ticket para ver el encuentro en el que el PSG visitará al Reims

Los números que se manejan dan cuenta del furor que ha generado Leo en la Ligue 1 de Francia. La venta oficial de tickets se inició con precios que oscilaron entre los 35 y los 200 euros en el sitio del Reims. Esos boletos se agotaron a toda velocidad, por lo que los interesados en asistir al partido debieron recurrir al portal de reventa que tiene el propio el club: allí los valores variaron entre los 128 y los 999 euros, ya que no permiten que se exceda las tres cifras. Ante este tope, algunas localidades comenzaron a aparecer en sitios no oficiales con valores exorbitantes, alcanzando su techo en los casi 6.000 euros (unos 700 mil pesos argentinos).

Un punto a tener en cuenta es que comprar una entrada por reventa no garantiza seguridad para ingresar al estadio: algunos hacen copias de la misma publicación y luego las publican en Internet. El día del partido solo es válida la primera entrada escaneada y otros potenciales titulares del mismo asiento no podrán ingresar al recinto. La cantidad de aspirantes a estar en el debut de Leo es récord y desde el club recomiendan que lleguen con tiempo para un ingreso pacífico al espectáculo deportivo.

Arnaud Robinet, alcalde de Reims, no es ajeno a esta locura que se vivirá en su ciudad en las próximas horas: “Soy consciente de que vamos a vivir la cita internacional del fin de semana. Se han acreditado más de 150 periodistas. El encuentro se retransmitirá en varios países”, declaró la autoridad. Y agregó al respecto: “Es un poco irracional en alguna parte. Tengo muchos compañeros alcaldes a los que les gustaría estar en mi lugar“.

Además, aprovechó la atención para hacerle un pedido a todos los presentes. ”Pido a la afición del Reims que den la bienvenida a los jugadores del PSG, a la afición, como es debido. Tenemos que demostrar que sabemos dar la bienvenida, para que sea una auténtica celebración. Todas las cámaras de todo el mundo estarán sobre nosotros, la gente de Reims dará una buena imagen”. En términos de números, Arnaud Robinet explicó que el sitio de la Ciudad tenía 17.000 solicitudes en un intento por ganar los 50 lugares puestos en juego por las redes sociales de la ciudad para el partido.

El Stade Auguste-Delaune II está listo para un lleno total en el posible debut de Lionel Messi con el PSG (Foto: REUTERS)

La posibilidad de ver en cancha a Messi ya había generado una revolución en la previa del duelo que el equipo de Mauricio Pochettino jugó el fin de semana pasado ante el Brest, también en condición de visitante. Aquel día, aún cuando era muy improbable que la Pulga hiciera su presentación, los aficionados también colmaron las taquillas virtuales y compraron todos los tickets disponibles del Estadio Francis-Le Blé que cobijaría el duelo de la tercera fecha de la Ligue 1. Las cerca de 15.000 butacas disponibles ya habían sido reservadas en caso de que el argentino pudiera estar en cancha aunque fuera unos minutos. Al igual que ocurrió de cara al duelo ante Reims, los fanáticos del Brest agotaron las entradas a 48 horas del pitazo inicial y los precios de reventa se dispararon a casi el doble de su valor original.

Pochettino no quiso confirmarlo, pero todo indica que Messi jugará al menos unos minutos en el partido de este domingo. Será su estreno absoluto en la Ligue 1 y nadie quiere perdérselo, pero solo habrá 20.546 privilegiados que ocuparán las butacas del estadio para vivir de cerca este día histórico del fútbol mundial.

SEGUIR LEYENDO: