Conmoción en la Bundesliga: un joven futbolista congoleño confesó que su nombre y edad son falsos

Dentro de las ligas más importantes de Europa, la Bundesliga se ha posicionado como el epicentro del talento joven. Muchos futbolistas de mucha calidad a corta edad encuentran en el fútbol alemán un lugar ideal para explotar su potencial, como esta campaña lo hizo el congoleño Silas Wamangituka, autor de 11 goles esta temporada con el VfB Stuttgart, quien en las últimas horas hizo una dramática revelación.

Este talentoso jugador africano confesó que jugó con una identidad falsa, tras una manipulación de su ex agente, según reveló este martes en un comunicado emitido por su club. Silas Wamangituka, que antes de desembarcar en Alemania pasó por Bélgica y después por el París FC (segunda división de Francia), se llama en realidad Silas Katompa Mvumpa y nació en octubre de 1998 y no en 1999, como indicaban sus documentos.

“Las razones de esta manipulación no están ligadas a cuestiones de derechos de residencia”, afirmó el VfB Stuttgart, que explicó que se encargará completamente de la defensa de su jugador porque fue “víctima de una conspiración”.

Silas Wamangituka sufrió una rotura de ligamento cruzado en las últimas fechas de la Bundesliga (Foto: EFE)

Según el comunicado del club, el ex representante del futbolista lo había puesto de facto bajo su tutela, confiscando sus papeles y gestionando su dinero. Lo que aparentemente buscó con el cambio de identidad fue cortar ciertos contactos en el Congo y facilitar el chantaje a su favor. En 2019, después de cambiar de agente, fue fichado por el Stuttgart.

Después de una fantástica temporada, donde fue elegido por dos veces consecutivas como Mejor Novato del Mes y quedó entre los ternados a Jugador Rookie del Año, el joven Silas sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla en la Fecha 26 ante el Bayern Múnich. Mientras se recupera de esa grave lesión, ha decidido contar su calvario.

“He vivido con miedo constante en los últimos años y también estaba muy preocupado por mi familia en el Congo. Fue un paso difícil para mí revelar mi historia. Solo me atreví a hacer esto con el apoyo de mis nuevos consultores. Me quedó claro que ya no tengo que tener miedo y que podemos poner todo sobre la mesa juntos. No me hubiera atrevido a dar este paso si el Stuttgart, mi equipo y el VfB no se hubieran convertido en un segundo hogar para mí donde me siento seguro. Hoy estoy muy aliviado y espero poder animar también a otros jugadores que han tenido experiencias similares con agentes”, relató.

Silas Wamangituka festeja un gol con el argentino Nicolás González en el Stuttgart (Foto: REUTERS)

Su irrupción en la élite fue meteórica. Hasta agosto de 2018 no era profesional y rápidamente se transformó en la sensación de la Bundesliga. El Stuttgart lo pagó 8 millones de euros al Paris FC y le hizo un contrato hasta 2024, pero será difícil que lo cumpla porque su nombre ya empieza a sonar en la grandes entidades del continente. Su valor en el mercado ascendió a unos 25 millones y es el jugador más caro de su equipo.

Ahora su club se puso en contacto con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para esclarecer la situación y Silas Katompa Mvumpa ya recibió sus documentos oficiales de la República Democrática del Congo hace unos días. Todo indica que podrá continuar jugando normalmente, aunque lleva dos años jugando con un nombre falso.

