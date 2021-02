El extraño elogio de un ex jugador del Atlético Madrid al Cholo Simeone: “No tiene corazón”

Un ex jugador del Atlético Madrid habló de cómo trabaja Diego Simeone en el equipo (REUTERS/Pablo Morano)

Diego Simeone tiene una vigencia fenomenal al frente del Atlético Madrid. El argentino lleva casi diez años en el equipo y su ciclo parece estar lejos de agotarse. Por el contrario, a pesar de una serie de traspiés recientes, su equipo lidera la Liga española y ha mostrado un alto nivel en lo que va del certamen. También sigue adelante en la Champions League. La fórmula para sostener este buen desempeño a lo largo del tiempo es algo que solo conocen quienes rodean al Cholo en su día a día y el brasileño Filipe Luis ha contado en una reciente entrevista algunos de los gestos que caracterizan este estilo único del DT.

El futbolista de 35 años, que actualmente milita en el Flamengo de Brasil, coincidió con Simeone en el conjunto Colchonero entre 2011 y 2019, salvo un breve período entre 2014 y 2015 en el que se fue a probar suerte al Chelsea de Inglaterra. Respecto de aquella aventura por la Premier League y el peso que tuvo el Cholo para definir su regreso a España, contó al diario Daily Mail: “Me dijo: ‘Vuelve, vamos a ganar de nuevo y necesito un lateral izquierdo como tú’. Volví, jugué bien y dijo: ‘Ves, solo juegas bien conmigo...’. Sacaba lo mejor de mí, conocía cada centímetro de mi cerebro”.

Filipe Luis utilizó una extraña frase para elogiar el exigente método que aplica Simeone en sus equipos: “No es fácil jugar para él, no tiene corazón. Nunca se dice a sí mismo: ‘Oh, qué pena, pobre jugador, necesito hacer esto o lo otro’. Él va a decidir lo que tenga que hacer simplemente en busca de la victoria”.

Filipe Luis jugó en el Atlético Madrid hasta 2019 (Shutterstock)

“Convirtió al Atleti en el equipo monstruoso que es ahora. Ese éxito tiene un nombre: Diego Simeone. Él no pierde el tiempo. Nunca hará un entrenamiento en plan, ‘pasémoslo bien hoy’. Yo era un lateral izquierdo sin confianza en diciembre cuando llegó y el mejor del mundo en enero. Es el único que ha logrado sacar eso de mí”, destacó.

El lateral brasileño también contó que sigue teniendo comunicación con el DT argentino hasta la actualidad. “Ahora puedo recibir y enviarle mensajes como un amigo, pero por aquel entonces, cada vez que recibía uno, era estresante”, reveló.

Pero Simeone no fue el único argentino en el que se centró la charla. el jugador del Flamengo también habló de Lionel Messi -a quien enfrentó en múltiples ocasiones- y reconoció que le gustaría preguntarle argentino “qué sentía al jugar contra mí”. “Yo lo afrontaba como el partido más importante de mi vida, porque era el mejor jugador que nunca había visto. Tenía algo, le estudiaba mucho que era muy importante: improvisa. No tiene la gambeta en la cabeza antes de que le llegue la pelota. Yo intentaba no dejarlo recibir porque si recibe el balón uno contra uno es imposible”, agregó.

El brasileño también habló de cómo preparó los partidos cuando le tocó marcar a Lionel Messi (REUTERS/Albert Gea)

Estas declaraciones elogiosas sobre Simeone de parte del lateral brasileño buscan aplacar la polémica que se generó hace algunas semanas cuando afirmó en una entrevista que el Cholo “no es bueno en el trato con la gente”. “En cada entrenamiento pedía el máximo, siempre pide el máximo a todos, pero no es realmente bueno en el trato con la gente. No le resulta fácil relacionarse con los jugadores. Le cuesta entender las características personales de las personas, pero de vez en cuando se traga su orgullo”, dijo en su momento en un medio brasileño. Esas declaraciones se viralizaron y el jugador sintió la necesidad de salir a aclarar a través de las redes sociales que esas palabras no tenían que ser entendidas como una crítica hacia el DT, sino como una caracterización de su personalidad.