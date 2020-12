“No bebía ni en Navidad”: los detalles de cómo Cristiano Ronaldo se convirtió en el “profesional definitivo”

Cristiano Ronaldo celebran un gol en el Manchester United junto a Dimitar Berbatov (Shutterstock)

Tiene 35 años pero no hay síntomas de debilitamiento en absoluto, se mantiene firme en la élite y sigue rompiendo récords de goles. No hay duda que Cristiano Ronaldo es un fuera de serie. Su trayectoria deportiva es fenomenal y es sabido que no hubiera sido posible sin su dedicación, mentalidad ganadora y ética de trabajo. Cada tanto se revelan algunos detalles de su preparación, como lo hizo un ex compañero suyo del Manchester United.

Se trata de Dimitar Berbatov, quien conoce bien a CR7. Compartieron vestuario solamente una temporada en Los Diablos Rojos pero fue suficiente para que el delantero búlgaro compruebe que el astro portugués es el “profesional definitivo”, como lo calificó en su artículo de opinión en el sitio de la casa de apuestas Betfair.

“He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo”, aseguró Berbatov.

Dimitar Berbatov y Cristiano Ronaldo compartieron la temporada 2008/09 en el Manchester United (Shutterstock)

El atacante búlgaro, quien también jugó en el Bayer Leverkusen, Tottenham y AS Mónaco, entre otros clubes, comentó que era tal el nivel de profesionalismo que no bebía alcohol ni siquiera en Noche Buena y entrenaba mucho más que el resto.

“Fuera del campo, era divertido y cariñoso con todos. En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla. Pero muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor”, explicó.

Cristiano Ronaldo le ha marcado dos goles al Barcelona en su último partido de la Champions League (REUTERS)

Según opinó Dimitar Berbatov, será difícil volver a ver futbolistas de la talla de Ronaldo y Leo Messi: “Veremos a otros jugadores en el futuro con ese impulso similar para ganar. Creo que Kylian Mbappé se está acercando al máximo nivel. Tiene un gran futuro por delante. Sin embargo, cuando llegue el momento de que Ronaldo y Lionel Messi cuelguen las botas, nos daremos cuenta aún más de la clase de atletas excepcionales que eran.”

