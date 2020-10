La ex estrella del Arsenal que arruinó su carrera por el vicio del juego: “Perdí más de USD 500.000 en el casino en 90 minutos”

Nicklas Bendtner, ex jugador del Arsenal FC, contó detalles sobre su adicción al juego (Shutterstock)

Muchos de los futbolistas que brillan en la élite llevan una vida muy profesional pero también hay casos de jugadores que han logrado hacer grandes trayectorias sin privarse de nada. Uno de esos es Nicklas Bendtner, quien fuera delantero del Arsenal FC, Juventus y la selección de Dinamarca, entre otros equipos. En una entrevista con The Guardian donde revela anécdotas de autobiografía, Lord Bendtner cuenta que perdió mucho dinero en los casinos.

En su libro cuenta los detalles de una visita al casino cuando tenía 23 años y ya era figura del club londinense. Ocurrió las 3 de la madrugada de un día de verano de 2011 en Londres.

“Estoy demasiado borracho para sentarme en una mesa. En la ruleta solo se trata de ir a rojo o negro, así que pensé... No será tan difícil. He dilapidado 400.000 libras (USD 519.000) en 90 minutos, un dinero que no tengo, he dejado mi cuenta al descubierto. Estoy en quiebra si mi suerte no cambia. Consigo, tambaleándome, llegar hasta los baños, echarme agua en la cara. Busco un cajero y consigo 50.000 euros más para recuperar parte de lo perdido”, relató.

Nicklas Bendtner ha jugado recientemente en el Rosenborg BK pero la pandemia frustró su traspaso al fútbol chino (REUTERS)

Lo que el artillero danés explicó en su autobiografía es que el juego tomó tanta relevancia en su vida, que incluso le sirvió de alivio cuando estuvo lesionado. “Cuando me lesioné y no pude sentir la emoción absoluta de vivir al límite en el campo, el juego me dio adrenalina. Obviamente, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la adrenalina. Así que vas por apuestas altas. Nunca he sido un tipo al que le importa el dinero como una forma de lucirse. Al principio se trataba más de diversión”, argumentó.

Bendtner, que ahora tiene 32 años y está sin equipo porque la pandemia le paralizó su llegada a la Superliga china, explica que ese momento lo marcó para siempre: “Me encariñé demasiado con el estilo de vida que venía con el dinero. Ahora quisiera retroceder en el tiempo y golpear a ese joven en la cabeza con un martillo y hacerle entender qué oportunidad tenía. Decirle que tenía algo especial, algo de lo que debió cuidar. Definitivamente hay algo de arrepentimiento por no haber tomado mi carrera de una manera más positiva.”

Su carrera empezó a ir en decadencia. Sin bien paso dos temporadas en el VfL Wolfsburg y ganó títulos en Alemania, luego jugó en clubes más modestos y sufrió un gran golpe anímico al quedar fuera de la convocatoria de Dinamarca para el Mundial de 2018. “Me sentí en la mierda, llorando”, explicó.

Ahora que Bendtner está alejado de los terrenos de juego, espera por alguna opción para seguir con su carrera pero tampoco descarta el retiro: “Puedo decir honestamente que, aparte de que mi hijo haya nacido y esté con él, nada me da más placer que jugar al fútbol. Ahora es difícil con el COVID-19. Si surge algo como jugador, lo miraré. Si no es así, me estoy preparando para el próximo capítulo.”

