Guardiola habló por primera vez sobre la frustrada salida de Lionel Messi y su futuro lejos del Barcelona

Pep Guardiola habló por primera vez sobre el futuro de Messi

Después de que Lionel Messi tuvo al mundo del fútbol en vilo por manifestar su deseo de irse del Barcelona y con el Manchester City como destino más fiable, finalmente Pep Guardiola decidió romper el silencio. El DT catalán era una de las palabras más buscadas pero había evitado pronunciarse sobre el futuro del astro argentino, hasta la conferencia de prensa que dio este viernes.

“Creo que no tengo nada que explicar. Me parece que Leo se expresó a la perfección. Messi es jugador del Barça, club al que amo, y nada más. No tengo nada para decir”, comentó con prudencia el entrenador catalán en la rueda de prensa virtual en la previa del partido entre el Manchester City y el Wolverhampton por la Fecha 2 de la Premier League, que será el debut de los Citizens en la competición.

Minutos después, Guardiola fue otra vez consultado sobre la posibilidad de fichar al crack rosarino cuando acabe su contrato con el Barça y prefirió no dar lugar a especulaciones pero tampoco lo descartó: “No sé, sería una pregunta para Messi, no puedo hablar de las intenciones de otras personas.”

Pep Guardiola no descartó sumar a Lionel Messi en el futuro (REUTERS)

El City dará inicio al quinto año de Guardiola cuando este lunes visita el estadio del siempre complicado Wolves, en un partido en el que no estará Sergio Kun Agüero, al que aún le queda entre uno y dos meses de recuperación de su lesión. Es la entidad en la que más tiempo ha estado y parece estar muy comprometido con el proyecto qatarí del club inglés.

“Tengo suerte de trabajar en este club y con estos jugadores. Quiero esforzarme más para que el equipo juegue mejor y la gente se sienta orgullosa. Ya se verá qué pasa con mi futuro”, apuntó al ser consultado sobre su contrato.

Guardiola encara esta campaña en el Manchester City con el objetivo de recuperar el trono que perdió a manos del Liverpool de Klopp, campeón de Inglaterra por primera vez en 30 años, y también con la ilusión de alzar de una vez por todas le trofeo de la la UEFA Champions League. Dos objetivos que quizás hubieran sido más sencillos si Messi se unía al equipo, aunque por ahora el DT catalán deberá esperar un poco más.

