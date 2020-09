Sergio Romero encabezó el ranking de los jugadores más caros de la Premier League que no jugaron en la última temporada

Sergio Romero es el jugador más caro de la Premier League que no jugó un minuto en la Premier League (Reuters/Sascha Steinbach)

Los últimos años no fueron fáciles para Sergio Romero. Después de transformarse en un ícono de la selección argentina gracias a sus actuaciones en el Mundial de Brasil 2014 y en otras competencias como la Copa América, el arquero no pudo asentarse en el arco del Manchester United, club al que llegó proveniente de la Sampdoria en 2015. Es más, si analizamos la cantidad de presencias como titular en las últimas cinco temporadas, la estadística confirma que el ex Racing sólo disputó 61 partidos con los Diablos Rojos.

Ahora, en la antesala del inicio de la Premier League 2020-2021, un medio británico difundió la lista de los jugadores más caros de la primera división inglesa que más ganan en sus clubes y que ni siquiera disputaron un minuto para su equipo la pasada temporada. Según confirmó The Sun, Chiquito es el futbolista que lideró el ranking de los futbolistas más caros que no vieron acción. Con un contrato anual de 3.600.000 libras, Romero quedó en el puesto 1 y dejó atrás a otro arquero, el inglés Joe Hart, que hasta el año pasado jugó en el Burnley F. C. y ahora fue traspasado al Tottenham Hotspur que dirige Jose Mourinho.

Es importante destacar que no fue la primera vez que Romero no ve acción en el campeonato de fútbol inglés: lo mismo ocurrió en temporada pasada, la 2018-2019, con el futbolista surgido de las divisiones inferiores de la Academia. A pesar de no haber sido tenido en cuenta por el entrenador Ole Gunnar Solskjaer para defender el arco del United en la Premier, si vio minutos en las copas nacionales y en la Europa League. El portero, que disputó dos Copas del Mundo y que se consagró campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, jugó un total de 17 partidos en la última campaña y sólo recibió cinco goles en contra.

Romero jugó 17 partidos en la pasada temporada con el Manchester United (Reuters/Jason Cairnduff)

Señalado por el suplente del español David de Gea, el argentino fue titular en la mayoría de los encuentros que los Diablos Rojos protagonizaron en la competencia internacional. Es más, jugó desde el arranque en el triunfo 1-0 del conjunto inglés ante FC Copenhague por los cuartos de final del certamen, pero ya en la instancia de semifinales, el DT noruego decidió cambiar y puso como titular al portero de España y Manchester United cayó frente al Sevilla, el futuro campeón.

A pocos días de comenzar su sexta campaña como uno de los arqueros de la plantilla del histórico equipo de Inglaterra, Romero tendrá un obstáculo más para intentar conseguir más minutos en campo que los que tuvo la temporada pasada: el regreso de Dean Henderson al club, joven arquero de 23 años que se lució en el Sheffield United, dejaría aún más atrás en la consideración al argentino. Por este motivo es que el nombre de Sergio estuvo conectado a varios rumores de posibles traspasos del United durante el receso.

Un intercambio con la figura del Aston Villa Jack Grealish o convertirse en nuevo arquero del Chelsea ante la posible baja del español Kepa Arrizabalaga fueron algunos de los potenciales destinos que nunca se confirmaron.

A sus 33 años, Sergio Romero está próximo a comenzar su último año de contrato en el United. A mediados de 2021 será jugador libre y, frente al escenario que vive en Manchester, todo parece indicar que el histórico arquero de Argentina buscará un nuevo rumbo para seguir su carrera.

Romero comienza su última temporada con contrato en Manchester (REUTERS/Carl Recine)

La lista de los jugadores más caros de la Premier League que no jugaron un minuto en la 2019-2020

1. Sergio Romero - Manchester United

2. Joe Hart - Burnley F. C

3. José Izquierdo - Brighton

4. Artur Boruc - Bournemouth

5. Ben Gibson - Burnley F. C

6. Cuco Martina - Everton

7. John Ruddy - Wolves

8. Henri Saivet - Newcastle

9. Heurelho Gomes - Watford

10. Lee Grant - Manchester United

