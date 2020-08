“No es fácil hacer amigos en el Real Madrid”: las confesiones de un futbolista que ganó todo con Zinedine Zidane

El Real Madrid se encamina a una nueva pretemporada

El Real Madrid está a punto de comenzar una nueva pretemporada dentro de un entorno en calma pese a haber quedado eliminado de la Champions League prematuramente pero habiendo ganado el campeonato local.

A menos de un mes del inicio de la competencia, uno de los titulares indiscutibles de Zinedina Zidane se abrió en una entrevista que saldrá a la luz a principios de septiembre y en la que habló de todo: la personalidad del francés, el jugador más difícil que le tocó marcar y algunas intimidades del vestuario blanco.

Dani Carvajal, con contrato hasta el 30 de junio de 2022, también reconoció en diálogo con la revista Esquire, que a pesar de haberlo ganado todo le gustaría seguir cosechando más títulos dentro de la institución merengue.

El defensor es una pieza clave de Zinedine Zidane

Sobre la plantilla,el futbolista de 28 años aseguró que “no es fácil” hacer amigos: “Cuando me fui a Leverkusen, donde la media de edad era de 23 años, fue más sencillo. Todos compartíamos aficiones, no teníamos mujer ni hijos. En el Madrid, todos tienen su vida hecha y es un club tan afianzado, en el que todo el mundo lucha tanto, que no hay tiempo para más y se mantiene la vida privada al margen”.

Mientras que del técnico galo reconoció: “Su mayor virtud es la tranquilidad que nos trasmite. No se altera nunca y, vayan las cosas bien o mal, guarda la compostura. Eso es algo que a los jugadores nos da mucha tranquilidad”.

“Además, su punto fuerte es que confía mucho en la plantilla. Nos hace sentir que todos podemos sumar, y eso convierte a su equipo en un equipo ganador. Llevo muchos años y títulos ganados con él, y aprendo de su experiencia a diario”, agregó.

Carvajal aseguró que Neymar fue el más dificil de marcar -REUTERS/Susana Vera

En cuanto al jugador que más trabajo le dio a lo largo de su carrera, Carvajal confesó que fue el brasileño Neymar, a quien tuvo que marcar durante su etapa en el Barcelona y posteriormente en el PSG por Champions League.

“Neymar es el delantero al que más me ha costado defender. Es un jugador muy escurridizo, técnicamente buenísimo, va a espacio, va a pedirla, tiene gol... Es complicado marcarle”, sentenció.

Finalmente, destacó que continúa con hambre de gloria dentro del Real Madrid: “Me encantaría ganar muchos títulos. Me gustaría retirarme de blanco. Lo he ganado todo con el club y a nivel de títulos es complicado pedir más pero sí me gustaría ganar una quinta Champions”.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La amistad de Luis Suárez con Lionel Messi, un valor rioplatense que Bartomeu no contempló

Bartomeu-Messi, la reunión más esperada: el contacto que podría resolver el futuro de Leo en el Barcelona

La oferta integral que prepara el Manchester City y el pedido especial de Lionel Messi