Con burlas al Cholo Simeone y a Timo Werner, los memes más divertidos de la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions

Ocho temporadas en el Atlético y ni una sola Champions, el ciclo de Simeone parece merecer un espacio en "Los Amigos de Bart"(@Gallardons)

El RB Leipzig continuó haciendo historia en la Champions League y se clasificó a las semifinales tras superar por 2-1 en la recta final del partido al Atlético de Madrid, este jueves en su duelo de cuartos de final en Lisboa. Las emociones llegaron en el segundo tiempo, cuando español Dani Olmo adelantó al cuadro alemám, el portugués Joao Félix igualó en para el Atlético de penal y en el estadounidense Tyler Adams firmó la sentencia en favor de los germanos.

Tras el pitazo final, las redes sociales se convirtieron en escenario de desahogo para lo aficionados que siguieron el encuentro por televisión. Como suele suceder, en medio de las críticas y los aplausos, hubo espacio para las bromas y las risas con los ya típicos memes.

Los principales apuntados fueron Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, y Timo Werner, ex jugador del conjunto alemán. Las bromas sobre el técnico argentino apuntaron a lo que fue una nueva frustración con el Aleti en la Champions, torneo que nunca pudo ganar. Además, muchos recordaron que en la ronda pasada había superado al Liverpool, uno de los máximos candidatos, y ahora no pudo ante el Leipzig, una institución de apenas 11 años de vida. Por su parte, Werner fue objeto de las burlas porque hace un mes acordó su transferencia al Chelsea de la Premier League y no pudo terminar la competencia con el equipo germano.

