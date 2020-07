En medio de la polémica, Quique Setién dio detalles de cómo es su relación con Messi en el Barcelona

Quique Setién dio detalles de cómo es su relación con Messi en el Barcelona REUTERS/Albert Gea

Pese a que no pudo quedarse con el trofeo de campeón, el Barcelona cerró la Liga de España con una contundente goleada sobre el Deportivo Alavés. Esta victoria trajo cierta calma al seno del plantel luego de la derrota sufrida ante el Osasuna hace unos días que dejó una fuerte autocrítica por parte de Lionel Messi. Esta vez, quien habló sobre su relación con la Pulga fue el entrenador Quique Setién en la conferencia de prensa después del encuentro por al 38º fecha de la competencia.

Una vez concretado el 5-0 en el Estadio de Mendizorroza, el DT enfrentó los micrófonos y respondió a todas las preguntas que le hicieron los medios presentes, incluso las más incisivas. “Su participación siempre es muy desequilibrante. Ojalá que nos pueda seguir haciendo disfrutar como lo ha hecho durante tantos años. Suele decidir dónde es más necesario en ocasiones. Cuando uno está más cerca de la portería, el esfuerzo es menor y puedes hacer acciones más peligrosas. Pero si está en otra posición puede generar una ocasión de peligro. Además, crea espacios porque están pendientes de él”, fue la primera respuesta del estratega de 61 años acerca del juego del rosarino.

Claro que después añadió sobre cómo es su vínculo con el capitán del equipo: “Es como con todos, más o menos. Hay algunos que son más abiertos que otros, pero la relación es buena, con sus cosas”. Vale recordar que en las últimas semanas arreciaron los rumores respecto de diferencias entre el cuerpo técnico y los referentes, con el asistente Eder Sarabia en el ojo de la tormenta. El ayudante de campo fue señalado más de una vez por su gestualidad en el banco de suplentes. Incluso eso le valió un entredicho con Messi en el empate ante el Celta, que quedó reflejado por las cámaras de TV. Allí, el astro hasta le dedicó un insulto.

Setién aseguró que su relación con la Pulga es buena pero que tiene sus cosas FC BARCELONA

Otro de los puntos abordados por el ex Betis fue el de su continuidad, de la que tanto se habló después de perder el campeonato y con la grieta generada entre el plantel y el cuerpo técnico. “Siempre he estado tranquilo. No es mi futuro lo que me preocupa, sino el del club. Soy una pieza más de una entidad inmensa y no estoy pendiente de estas cosas. Me centro en trabajar, hay cosas que no puedo controlar. Siempre me he sentido respaldado y apoyado. Si no fuera así, igual habría que tomar otra decisión”, respondió con seguridad.

Además, Setién reveló qué decisiones tomaron desde el último duelo para mejorar en el juego del equipo y así sacar el último partido del torneo adelante. ”No han sido muchos días desde el último partido, pero sí los suficientes para mentalizarnos de que era un partido importante. Debíamos acabar con mejores sensaciones, que fueron muy negativas. Ha sido un premio, nos hemos superado a nosotros mismos”, afirmó.

Por último, se refirió a lo que queda de la temporada, nada menos que la Champions League y cómo se va a entrenar el equipo de cara al certamen más importante de Europa. “Hemos hecho una reflexión profunda de la situación y todos tenemos muchísima ilusión por la Champions. Hemos hablado y hemos limpiado algunas cosas. Este resultado nos permite afrontar el futuro con más confianza y un estado de ánimo diferente. Ganar así nos ha reforzado. Tratamos de mantener la esencia. A veces nos debilitamos y somos vulnerables. Ya lo hemos hablado. Ahora vamos a tener tiempo para trabajar en estas cosas. No lo hemos podido hacer porque una cosa es hablarlas y otra entrenarlas en el campo. Seguro que estas dos semanas nos van a ayudar muchísimo para mejorar”, sentenció.

