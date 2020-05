Dura frase Thibaut Courtois ante una posible consagración del Barça en España: “Sería injusto, fuimos mejores”

Thibaut Courtois dijo que si el FC Barcelona es campeón sin terminar la temporada, sería "injusto" para el Real Madrid (REUTERS)

En España todavía no se ha suspendido el fútbol y todavía apuntan a reanudar el torneo, pero la pandemia mundial de coronavirus están impredecible que podría terminarse el campeonato y decretarse el campeón en los despachos –como sucedió en Francia con el PSG–, algo que no sería justo según la opinión de Thibaut Courtois.

En una entrevista a la Televisión Pública de su país, el portero del Real Madrid y de la selección de Bélgica habló sobre una posible cancelación de la Liga en España por el COVID-19 y fue tajante ante una potencial consagración del cuadro culé.

“Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro. Hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. En el caso del Liverpool en Inglaterra sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada. Quedan 11 partidos, es muy pronto para decidir el campeón”, argumentó.

Thibaut Courtois cree que el Real Madrid fue mejor que el FC Barcelona (REUTERS)

No obstante, más allá de su inclinación a terminar la temporada en el campo, Courtois también opinó sobre la importancia de la salud: “Creo que se debería terminar la temporada, pero por supuesto la seguridad es lo primero. Hay que tener en cuenta las medidas de protección y estar seguros al 100% antes de volver a jugar porque se puede estar infectado sin tener síntomas. Así que hay tener cuidado de con quién estás en contacto. ¿Qué pasa si hay un jugador de otro equipo infectado? Son cosas que hay que considerar, pero me encantaría terminar la temporada”.

El guardameta del club blanco aseguró que “miedo no es la palabra exacta” pero “por supuesto sí existe preocupación” antes de retomar la actividad. Además, contó cuáles serán las medidas a tomar esta semana para volver paulatinamente a la acción

“Parece que seremos examinados este miércoles, para saber si hemos pasado la COVID-19 o no. Y entonces, en teoría, la próxima semana podemos ir de manera individual a Valdebebas, pero eso no significa entrenar. Eso depende de lo que el club y el gobierno decidan. La única cosa que hay segura esta semana es que seremos examinados. Eso es seguro”, detalló Thibaut Courtois.

