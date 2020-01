“Fue un incidente desafortunado, ya que todos pensamos que la tarjeta amarilla inicial fue dura. Saltó por el balón y no vio al defensor que venía detrás de él“, dijo Corini a Sky Sport Italia. Con respecto a la suplencia de Balotelli, el entrenador fue claro: “Evaluamos la situación y el último partido. No entrenó el martes o el miércoles porque no estaba bien. Hoy necesitábamos solidez, cierto nivel de condición física e intensidad, así que preferí a Alfredo Donnarumma”.