En medio de la conferencia de prensa correspondiente a la previa de lo que será la final de la Copa de Qatar, que tiene al equipo del español de 39 años como uno de los protagonistas, el DT fue consultado por el encuentro que tuvo con Eric Abidal (director deportivo del club) y Óscar Grau (director general) en los últimos días. “Abidal es mi amigo. Me he reunido muchas veces con él. No puedo cambiar nada. Respeto al Barcelona, respeto a Valverde y respeto mi contrato. Estoy haciendo aquí mi trabajo. He estado focalizado en la semifinal y ahora pienso en la final. Estoy muy contento con ello y con entrenar al Al-Sadd. Tengo mucho respeto por este club. No puedo decir nada más”, respondió con cierto disimulo.