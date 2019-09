“No solo aprendes cosas a nivel futbolístico, sino como persona también. Vivir en La Masía te hace a vos mismo creer en algo que ellos fundamentan. Es algo increíble, tuve la suerte de llegar ahí con 17 años y me ayudó mucho para formarme como persona. Me obligaban a estudiar por si el día de mañana no me iba bien en el fútbol y así pudiera tener otra salida”, reconoce por su parte el argentino Federico Bessone, que pasó por el Juvenil A y el Barcelona B. “La convivencia con los compañeros ... Ésa es la magia que tenía cuando yo estaba allí. Eramos todos una familia”, añade.