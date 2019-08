En 2010/11 ya fue el Jugador del Año en la Liga, ganando el doblete con el Lille y obtuvo el trofeo "Bravo" que otorga la revista italiana Guerin Sportivo al mejor juvenil europeo. Sin embargo, toda la experiencia positiva del Lille no tenía el mismo correlato en la selección belga. Hazard ya había jugado en las selecciones sub 17 y sub 19 y todavía tenía edad de juvenil cuando fue convocado para la absoluta en noviembre de 2008. No tenía ni 18 años cuando hizo su debut ante Luxemburgo.