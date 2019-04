De esta forma, Arturo Vidal no solo ha logrado ocho títulos de liga consecutivos jugando en alguno de los cinco grandes torneos en Europa, sino que lo hizo además en tres países diferentes (Italia, Alemania y España). Esto le otorga al chileno un plus que no tienen, por ejemplo, de Gianluigi Buffon (Juventus y PSG), o Andrea Barzagli y Claudio Marchisio (todos con la Juve).