"¿Qué quieren que haga Zidane? ¿Que raje de los jugadores? ¿Qué denuncie a los que se pasearon por Mestalla? ¿Quieren que Zidane diga que algunos no pueden seguir en el Madrid ni un día más? No. Zidane tiene que transmitir tranquilidad. Las decisiones se toman en secreto, con sangre fría… y una sonrisa". Aunque luego, agregó: "Qué fácil se lo están poniendo a Zidane! Hay que hacer limpieza. Nada de paños calientes. Sin miedo. Fuera los jugadores que no estén comprometidos. Fuera los que no den la cara por el Madrid. Fuera los que no demuestren que merecen vestir la camiseta del Madrid. Después de lo de ayer… se amplía la lista de bajas del Madrid. Haganme caso, va a ser un festival", anunció.