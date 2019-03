El prestigioso periodista inglés Jonathan Wilson, del semanario "Four Four Two" y de la revista "The Blizzard", sostuvo que la eliminación del PSG es "un espectáculo extraordinario, una lección sobre el efecto corruptor del dinero y la arrogancia" y que el dinero "todavía no pudo comprar todo el fútbol", en referencia a las acusaciones de "doping financiero" del club francés, que recibe fondos desde el propio estado catarí a partir de publicidad de empresas estatales que inyectan sumas imposibles de igualar para la mayoría de sus competidores.