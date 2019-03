Quien habló ahora fue el delantero, quien se manifestó en contra de la decisión y lo expresó en as redes sociales: "Por supuesto que sorprendido por la decisión del entrenador. Un director técnico de una selección tiene que tomar decisiones deportivas y no cuestiono eso. Pero cuanto más lo pienso más me enojo por la manera en la que ha sucedido", señaló en un video publicado en Twitter.