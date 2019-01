"El Sr. Ronaldo no tiene ningún recuerdo específico de la reunión con la Sra. Lennard hace 10 años o en cualquier momento", aseguró equipo legal del astro luso, después de las duras acusaciones que realizó la también modelo Lennard. "Él no ha tenido una relación con ella y no ha tenido ningún contacto con ella, ya sea en los últimos 18 meses, como sugiere la Sra, o de otra manera".