Las reacciones del Kun Agüero, el Pipita Higuaín y Andrés Calamaro ante el golazo de Lautaro Martínez en Barcelona-Inter

* La reacción del Kun Agüero, Higuaín y Calamaro ante el golazo de Lautaro

Fue un partidazo el que jugaron Barcelona e Inter, que edificaron un empate 3-3 por la cuarta fecha del Grupo C de la Champions League, disputado en el Camp Nou. Una de las figuras fue Lautaro Martínez, quien convirtió un golazo y brindó una asistencia. El tanto del Toro fue la ventaja parcial para el equipo italiano. El encuentro fue seguido de cerca por la transmisión en vivo de Sergio Agüero, cuyo invitados fueron Gonzalo Higuaín y el músico Andrés Calamaro. Los tres comentaron las alternativas del vibrante cotejo.

Ousmane Dembélé puso en ventaja al equipo culé antes del cierre de la primera mitad, pero en el amanecer del complemento Nicolo Barella concretó la igualdad. Luego Lautaro la bajó de pecho, enganchó ante su marcador y su remate dio en los dos palos y terminó marcando el 2-1 a favor del equipo de Milán.

Fue un gran gol del ex delantero de Racing y el primero en percatarse fue un ex Independiente, Agüero, quien elogió a su ex compañero en la Albiceleste en la transmisión de Star+: “Golazo de Lautaro”. Mientras que el Pipita, acostado en una cama, destacó el pase que recibió el Toro y cómo definió el atacante de la Selección. Gonzalo además advirtió del mal panorama del Barça en su grupo: “¿Con esto se complica con este resultado, no? Porque le queda al Bayern (Múnich)”.

Fue buena la actuación de Martínez, quien mantiene un gran nivel y su rendimiento lo consolida como titular en la selección argentina, puesto que viene ocupando desde el inicio del proceso a cargo del entrenador Lionel Scaloni. El ex punta de la Academia a sus 25 años jugará su primer Mundial en el certamen que se desarrollará en Qatar del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

* Las mejores alternativas de Barça-Inter y los comentarios de Agüero, Higuaín y Calamaro

El Kun miró el partido con su corazón puesto en el Barcelona, que fue su último equipo como profesional hasta finales de 2021, cuando debió colgar los botines por su arritmia. No obstante, el ex delantero de 34 años siguió ligado a la imagen del club y en ocasiones se lo vio jugar algunos picados en Miami con indumentaria de la entidad catalana.

Luego de la conversión del bahiense el Barcelona fue por la igualdad y el final fue electrizante, ya que a los 82 minutos Robert Lewandowski consiguió el 2-2. A los 89 minutos, Robin Gosens volvió a poner en ventaja al Neroazzurro, pero en el segundo minuto extra otra vez el artillero polaco convirtió y decoró el resultado.

Este empate lo dejó tercero al Barcelona en la zona con 4 puntos, y quedó a 3 del Inter, que por ahora es el segundo detrás del sólido líder, el Bayern Múnich, quien manda con 12 unidades. Los alemanes golearon de visitante al Viktoria Pilsen de República Checa.

Quedan dos fechas para terminar las zonas clasificatorias y el Barcelona deberá conseguir sendos triunfos ante los germanos, a los que recibirá el 26 de octubre, y de visitante frente al elenco checo.

