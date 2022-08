Enzo Fernández marcó otro gol en Benfica y le mete presión a Lionel Scaloni

El ex River Plate marcó en el 4-0 ante el Arouca

El Benfica levantó el telón de la liga portuguesa 2022/23 con una victoria 4-0 sobre el Arouca este viernes en el primer partido de la primera jornada de la nueva temporada. Enzo Fernández, flamante refuerzo del equipo rojo, marcó el tercer tanto del partido y ya lleva dos con esta camiseta.

El ex River Plate aprovechó un rebote en el área para aparecer por sorpreasa desde atrás y rematar de aire fuerte, para que el arquero adversario no pueda reaccionar. Además de un buen juego, el mediocampista ya había demostrado bajo las órdenes de Marcelo Gallardo que una de sus principales características es la facilidad para convertir tantos pese a su posición en el campo de juego y esto se debe no solo a su capacidad para saber ubicarse en ofensiva, sino también a su gran pegada.

“Desde el primer momento me dieron la confianza, vamos a trabajar porque queremos conseguir el título”, declaró al final del encuentro y se mostró muy feliz de cómo ha sido recibido por el plantel y el cuerpo técnico: “El equipo me ha ayudado mucho a convertir, pero hay que seguir trabajando en búsqueda de lo que queremos”.

Benfica's Argentine midfielder Enzo Fernandez celebrates after scoring his team's third goal during the Portuguese League football match between SL Benfica and Arouca FC at the Luz stadium in Lisbon on August 5, 2022. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Fernández ya había marcado hace algunos días su primer gol con el Benfica en el partido ante el Midtjylland de Dinamarca, en un compromiso correspondiente a la fase previa de la Champions League. Su equipo se impuso 4-1 como local y ahora deberá afrontar la revancha.

Este gran presente del futbolista de 21 años le mete presión a Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, quien nunca lo ha utilizado en el equipo aunque sí lo ha convocado. Fue en noviembre pasado cuando el técnico citó a varios juveniles entre los que estaba también Santiago Simón, pero ninguno sumó minutos. Habrá que esperar para ver si con sus actuaciones, Fernández se gana un lugar en el combinado nacional.

El volante se incorporó al Benfica de la mejor manera. Cabe recordar que la entidad lusitana informó de la operación de la incorporación del ex River a través de un comunicado dirigido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios portuguesa, donde precisó que el acuerdo entre las partes se alcanzó para la adquisición de los derechos deportivos y del 75 % de los derechos económicos. Es decir, que si bien el importe fue de 10 millones de la moneda europea, se podrá “añadir un valor variable de 8 millones de euros”. Además, le puso una cláusula de rescisión de 120 millones de euros.

