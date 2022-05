7 frases de Gabriela Sabatini: por qué estuvo tanto tiempo alejada del tenis, sus duelos con Graf y las jugadoras que más le gustan en la actualidad

* Gabriela explicó por qué se la alejó tanto tiempo del tenis

Este martes Gabriela Sabatini volverá a jugar en Roland Garros y será en el dobles del Torneo de Leyendas junto a Gisela Dulko. En la previa al esperado retorno, la ex número 3 del mundo y ganadora del Abierto de los Estados Unidos en 1990 reveló por qué estuvo tanto tiempo alejada del tenis, recordó sus duelos con Steffi Graf y analizó la actualidad del deporte.

“Necesitaba apartarme del tenis. No jugué por varios años y después de unos años volví a ir a los torneos. Me costó mucho seguir relacionada con el tenis, tal más el entorno del tenis, todo lo que tenía que ver con eso”, confesó Gabriela en diálogo con ESPN.

“Siempre me gustó hacer deporte y cuando dejé de jugar me dediqué a correr tres o cinco horas. Un día en Buenos Aires hice 50 kilómetros de una. Después hice unas etapas en el Tour de Francia. Me incliné para esas cosas y hoy las disfruto. Son mi cable a tierra”, agregó la única argentina en ganar un Grand Slam como individual.

* Sabatini analizó el tenis actual

“Dejé de jugar un montón (al tenis). Estos días que tuve que entrenar me costó un poquito, es que después de unos años tu cabeza te va diciendo una cosa y tu cuerpo otra”, apuntó la ex jugadora profesional que logró 27 títulos y venció en 632 partidos.

Siempre serán recordados sus épicos duelos con Steffi Graf: “Sacó lo mejor de mí. Eran partidos inolvidables. Era tan competitiva hasta la última pelota. Esa mentalidad arrasadora alemana y disfrutaba de esos partidos, cada vez que tenía que jugar contra ella porque sabía que iba a exponer lo mejor de mí. Con el tiempo fui aprendiendo a cómo jugarle y era jugar al slice al revés, cruzado, cambiarle a la derecha para que corra y después darle con todo para el otro lado o irme a la red era otra. Trataba de tirarle profundo”. Sabatini es la que más veces superó a la germana con un total de 11 victorias.

Sobre otras figuras de su época, destacó a Mónica Seles porque “tenía un estilo particular a dos manos. Antes las tenistas (top) eran siempre las mismas y hoy van cambiando”. Sabatini supo derrotar a la ex número uno en la final del Abierto de Italia en 1992.

* Gabriela recuerda sus duelos contra Steffi Graf

Sobre la actualidad del tenis femenino, analizó que “Swiatek (Iga) desde que es número 1 es increíble el compromiso y profesionalismo que le está metiendo. Asumió el número uno, algo que se enteró de un día para el otro”.

“A mí me encantaba Barty (Ashleigh) cómo jugaba y a mí me gusta un juego con más variedad y hoy hay pocas jugadoras así. Hoy ves un juego con mucha más potencia que antes. Todas sacan fuertísimo y con tenistas que tuviesen variedad de juego lastimarían a estas jugadoras”, agregó.

Sabatini fue recibida con honores en París y el embajador argentino allí, Leonardo Costantino, le organizó un homenaje al que asistieron otros ilustres del deporte nacional como el entrenador y ex futbolista Carlos Bianchi y el ex jugador de rugby e integrantes de Los Pumas, Gonzalo Quesada. También asistió el escultor Julio Le Parc.

Gabriela acompañada de Carlos Bianchi y Gisela Dulko (@sabatinigabyok)

Gabriela, considerada la mejor tenista argentina de la historia, consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y se impuso en dos ocasiones en el Masters de fin de año en el Madison Square Garden, en 1988 y 1994. Se retiró muy joven, con 26 años en 1996, y fue cinco veces semifinalista en Roland Garros en singles: 1985 (con 15 años), 1987, 1988, 1991 y 1992. Además llegó tres veces a la final de dobles: 1986, 1987 y 1989. Además, resultó finalista de Wimbledon en 1991, cuando cayó ante Graf.

Debutará este martes en el Torneo de Leyendas en Roland Garros junto a su amiga Gisela Dulko, a las 6 AM de la Argentina, frente a las estadounidenses Lindsay Davenport y Mary Joe Fernández.

