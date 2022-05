Debut y despedida de Naomi Osaka en Roland Garros: el triste regreso de la ex número 1 a París

*El resumen de la caída de Naomi Osaka ante Amanda Anisimova en la primera ronda de Roland Garros

La ex número uno mundial, la japonesa Naomi Osaka, perdió en la primera ronda de Roland Garros frente a la estadounidense Amanda Anisimova por 7-5 y 6-4, un año después de su retirada del torneo parisino por problemas mentales.

La jugadora asiática de 24 años, aquejada de problemas en un tendón de Aquiles y que ha caído al puesto 38, no era cabeza de serie y el sorteo le fue esquivo, al caerle en el debut Anisimova, semifinalista en la edición del 2019 del Grand Slam.

Osaka, además, se mostró muy errática, con ocho doble faltas cometidas, un porcentaje de primeros servicios de tan solo el 45% y 29 errores no forzados en apenas una hora y media de partido.

La ganadora de cuatro torneos del Grand Slam se había retirado el año pasado tras superar la primera ronda en Roland Garros alegando que no podía controlar el enfrentarse a la prensa, antes de admitir que sufría una depresión. “Es duro enfrentarse a Naomi Osaka en primera ronda, sabía que no sería sencillo y que debería jugar mi mejor tenis, en unas condiciones que no eran sencillas”, declaró Anisimova, en referencia al día nublado, frío y con amenaza de lluvia que se instaló en París.

Anisimova (N.28) ya había derrotado a Osaka, que nunca ha superado la tercera ronda en París, en dieciseisavos de final del Abierto de Australia en enero pasado.

Por su parte, la singlista polaca Iga Swiatek, número 1 mundial y principal favorita al título en la capital francesa, se clasificó para la segunda ronda al superar fácilmente a la ucraniana Lesia Tsurenko (N.119) por 6-2 y 6-0 en apenas 54 minutos de juego.

Con este triunfo, Swiatek suma ya 29 partidos consecutivos sin perder y se afianza como la gran favorita a conquistar la competición gala, torneo que ya ganó en 2020.

La número 1 mundial, que se presenta en París habiendo ganado sus últimos cinco torneos disputados, jugará contra la ucraniana Dayana Yastremska o la estadounidense Alison Riske por un billete para la tercera ronda.

SEGUIR LEYENDO