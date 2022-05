Sospechas de corrupción por apuestas en Roland Garros: investigan a un jugador tras una polémica derrota

Uno de los puntos más polémicos de Dudi Sela en Roland Garros.

Un partido del pasado lunes en la primera ronda de clasificación para el cuadro principal de Ronald Garros levantó grandes sospechas. La victoria del español Bernabé Zapata ante el famoso jugador isrealí Dudi Sela ha llevado a las autoridades francesas a investigar si se trató de un partido amañado, según informó este jueves el diario L’Équipe. El tenista de 37 años, actualmente en el 456° puesto del ranking mundial, niega cualquier irregularidad.

Según el prestigioso periódico deportivo francés, que cita fuentes policiales, las alarmas se encendieron durante el segundo set, que fue ganado por el español de 25 años –133° del mundo– por un aplastante 6-0 y en solamente 16 minutos y con el servicio a favor del israelí. Zapata venía de ganar la primera manga por 6-3. El partido completo duró nada más que 56 minutos.

En ese momento del partido, se detectaron cantidades anormales de dinero en tres operadores de apuestas on line, con base en Chipre, Armenia y Ucrania. La anomalía llamó la atención de todos en Francia. No obstante, una fuente cercana a la investigación confirmó a la AFP que el partido estaba siendo investigado pero las autoridades judiciales locales no han abierto ninguna investigación oficial.

El tenista israelí Dudi Sela es investigado en Roland Garros por posible amaño de partidos (Foto: Getty Images)

El escándalo se hizo público. En las redes sociales se viralizó un punto en el que Dudi Sela falla un tiro servido cerca de la red. Al jugador israelí no le quedó más remedio que romper el silencio: emitió un comunicado en el que niega estar involucrado en alguna irregularidad y señaló que, como había sido herido recientemente, era poco probable que venciera a su oponente.

“Apostar en juegos deportivos en todas las disciplinas existe en muchos lugares y por supuesto yo no tengo nada que ver con lo que está pasando allí. Cualquier persona involucrada en la industria debería comprender fácilmente que, como un jugador que no ha competido durante mucho tiempo debido a lesiones, mis posibilidades de ganar el juego contra un jugador clasificado muy por encima de mí no eran altas de todos modos, por lo que es desconcertante que este tipo de apuestas era necesario en absoluto. Me entristece que los medios de comunicación estén pensando ante todo en sus ratings y no tengan miedo de dañar el buen nombre de un jugador, una persona que no ha fallado en su conducta durante décadas. Cuando regrese a Israel, consultaré con mis asesores sobre cómo responder a esta extraña publicidad”, argumentó Sela en un comunicado.

Después de vencer a Dudi Sela en este polémico partido, Bernabé Zapata hizo lo propio este mismo jueves ante el italiano Luca Nardi (200° del ranking ATP) y se clasificó para el cuadro principal del Roland Garros. Según datos de L’Équipe, las apuestas en línea en el Grand Slam francés han aumentado el 177% en los últimos 5 años, hasta alcanzar los 128 millones en 2021.

