La ATP anunció que Wimbledon no repartirá puntos por la exclusión de rusos y bielorrusos

(Reuters)

La ATP informó lque eliminará los puntos de clasificación de Wimbledon de este año después de que los jugadores rusos y bielorrusos fueran excluidos del torneo de Grand Slam producto de la invasión a Ucrania.

“Con gran pesar y renuencia, no vemos otra opción que eliminar los puntos del ranking ATP de Wimbledon para 2022″, seála el comunicado de la ATP. “Nuestras reglas y acuerdos existen para proteger los derechos de los jugadores en su conjunto. Las decisiones unilaterales de esta naturaleza, si no se abordan, sientan un precedente dañino para el resto del Tour. La discriminación por torneos individuales simplemente no es viable”.

La decisión de la ATP provoca que el campeón defensor y número uno del mundo, Novak Djokovic, pierda 2.000 puntos.

En abril, los organizadores de Wimbledon, que se celebra enrte el 27 junio y 10 julio, decidieron excluir a los jugadores rusos y bielorrusos en una medida inédita para el circuito. “En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships”, habían señalado desde el torneo.

Entre los principales perjudicados por esta medida estaban el ruso Daniil Medvedev, actual campeón del US Open y número dos del mundo. Además, hay otros tres compatriotas suyos entre los 30 primeros en el ATP Tour y Rusia posee a cinco mujeres en el Top 40 del ranking WTA Tour, encabezadas por Anastasia Pavlyuchenkova (21°). En tanto, la bielorrusa Aryna Sabalenka ocupa el puesto número 7 y fue semifinalista de Wimbledon el año pasado, mientras que su compatriota Victoria Azarenka, ex número uno, se ubica en este momento en el puesto número 15.

