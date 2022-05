Tevez confirmó su retiro en un imperdible diálogo con Agüero: el “festín” que se haría el periodismo si Boca suma a Balotelli y la desopilante broma del Kun

La imperdible charla entre Sergio Agüero y Carlos Tevez

Sergio Agüero volvió a causar furor con su transmisión en vivo para el canal Star Plus. El Kun comentó el entretenido encuentro entre Real Madrid y el Manchester City, por la revancha de las semifinales de la Champions League. Además de Oscar Ruggeri, el otro invitado de lujo fue Carlos Tevez.

Durante el vivo, el Apache dejó varias perlitas a destacar. Primero confirmó que se retiró del fútbol y contó por qué se siente mejor ahora. También sufrió una desopilante bromca de parte del Kun y se refirió a las chances de que Boca Juniors sume a Mario Balotelli. “Los periodistas se harían un festín”.

“Hace un año dejé el fútbol. Es algo distinto, no tenés que darle explicaciones a nadie. Ahora sos vos y eso es impagable. Antes lo que vos decías influía en los compañeros y en el club. Ahora juego con mis amigos y mis hermanos que tienen un equipo. Después comemos el asado con los pibes. Es diferente todo”, destacó el Apache.

Agüero siguió con su show y aprovechó que su ex compañero en la selección argentina se fue al baño para jugarle una broma pesada en su ausencia. “Menos mal que se retiró, estaba jugando para el or... Uno tiene que cortarla en un momento que no das más. El año pasado decidió retirarse porque encontró el laburo que buscaba, pasear por Jujuy, comer empanadas. Yo lo veía cuando jugaba en sus últimos partidos y se tiraba y hacía tiempo”, lanzó el Kun.

Al regreso de Carlitos, Agüero se hizo el desentendido y le dijo: ”La gente preguntó y decía (por Tevez) que está para el retiro. La gente es mala”. Tevez retomó el tema y manifestó: “Me sentía bien. Volaba, pero bajito. Ahora hace un año que estoy de relax”.

Uno de los pasajes de la charla que más se compartió en las redes sociales fue el momento en el que ambos se refirieron a la posible llegada de Mario Balotelli, ex compañero del Apache en el Manchester City, a Boca Juniors. “El otro día hablé con Mario, yo boludeando le dije: ‘¿Qué equipo argentino te gusta?’. Y me dijo Boca. Dijo: ‘Sí, me gustaría jugar en Boca’”, le contó Agüero a Tevez. A lo que agregó: “Mamá, le van a tener que poner una correa para que no salga”.

Sobre ello, Carlitos bromeó: “Los quilombos que puede llegar a hacer Mario en Boca, imaginate. Si en Boca hay quilombos todos los días, imaginate con Balotelli en el plantel. Los periodistas se harían un festín”.

Otras frases destacadas de Carlos Tevez:

Sobre el “Very difficult” : “Hasta mis hijas me cargan al día de hoy”.

El día que le ofrecieron comprar un equipo de esports : “Me quisieron dar para comprar un equipo de Internet, pero no conozco nada. Me pueden hacer 500 goles y me puedo agarrar semejante calentura”.

Los mejores entrenadores que tuvo : “Tuve varios: Bielsa, Ferguson, Conte. Conte te saca lo mejor, te exprime. Estuve con Carlos Bianchi en mis inicios. Si me pongo a pensar bien en el top tres, Conte, Bielsa y Bianchi, ellos me marcaron muchísimo”.

