El mal día de Juan Musso: de un grosero error al penal que cometió en la eliminación del Atalanta en la Europa League

Juan Musso no tuvo una buena producción en la noche de la Europa League. El arquero del Atalanta sufrió una jornada para el olvido en la derrota de su equipo por 2 a 0 frente al RB Leipzig, por los cuartos de final de la competición europea. Tras haber rescatado un empate en Alemania, en donde el ex Racing había brillado con voladas sobresalientes, en la revancha disputada en el Gewiss Stadium de Bérgamo ocurrió todo lo contrario.

Cuando Christopher Nkunku abrió el marcador para adelantar al conjunto de Domenico Tedesco los nervios invadieron a los protagonistas locales. La inminente eliminación del torneo internacional generó caos en un elenco que tenía serias aspiraciones al título. Una muestra de ello fue cuando el combinado germano gestó una triangulación perfecta entre Konrad Laimer, Nkunku y André Silva que expuso el rendimiento del nicoleño.

Si bien aquella escena no concluyó en la red, el error de cálculo del arquero pudo haber terminado de la peor manera. Un episodio que se volvió a repetir en el cierre del espectáculo cuando Musso derribó dentro del área al imbatible delantero francés que el árbitro español Antonio Miguel Mateu Lahoz sancionó con la pena máxima. Desde los doce pasos la figura del encuentro no falló y decretó el 2 a 0 para sellar los boletos del RB Leipzig a las semifinales del certamen.

“En Racing entendí de muy chico que a veces hay que esperar para que se den los resultados. Es como una ley de vida, porque más allá de lo que uno se esfuerce, lo que uno piense que se merece y lo que cada uno labure para alcanzarlo, hay veces que las circunstancias se dan de una manera distinta a las que pensaba”, había declarado hace unos meses en diálogo con Infobae el hombre que está en la carpeta de Lionel Scaloni como alternativa del Dibu Martínez para el Mundial de Qatar.

Durante aquella entrevista, el nicoleño había hecho un análisis sobre cómo reponerse a las jornadas como las que vivió en las últimas horas: “De muy joven me di cuenta de que no hay excusas para renunciar a nada. Siempre traté de buscar ejemplos de referentes que han logrado superar adversidades. Muchas veces pasa que uno se esfuerza, está dando todo y piensa que su momento es ahora y la vida le pone alguna traba para bajar los brazos. Siempre me mantuve convencido de dar el 100% de todo lo que dependa de mí, porque con los factores externos no se puede hacer nada. En la Selección todavía no tuve la oportunidad de jugar mucho y eso no significa que no esté preparado. Eso no me lo creo. Son pocos partidos al año y estamos todos en un nivel similar, más allá de los gustos del entrenador. Nunca me pondría en el lugar egoísta de enojarme y bajar los brazos si no me toca jugar, sino que seguiré luchando, entrenando y preparándome para cuando me toque el momento”.

