El padre de una de las sorpresas de la Selección reveló la reacción del juvenil ante el llamado de Scaloni: “Salió temblando, no podía hablar”

Nicolás Paz es una de las sorpresas en la citación de la selección argentina. Mediocampista zurdo de 17 años, es parte del juvenil B del Real Madrid. Es hijo de Pablo Paz, ex marcador central de de Newell’s e Independiente, y de dilatada trayectoria en España. Además, fue parte del plantel mundialista albiceleste en la Copa del Mundo de Francia 1998.

El joven nacido en Tenerife atraviesa un momento especial, cuando todavía no debutó en la élite. En sus primeros días en Ezeiza, el volante publicó una foto en su cuenta de Instagram junto con Lionel Messi. “Viviendo un sueño”, escribió.

Si bien parece difícil que vaya a tener minutos con el seleccionado Mayor (sí puede tenerlos el sábado con el combinado Sub 20, que disputará un amistoso frente a Estados Unidos), ya el hecho de ser considerado lo llena de orgullo. Así lo rubricó su papá Pablo, en una entrevista con ESPN.

“Esto es una sorpresa mayúscula, aunque ya sabíamos que el scout en Madrid lo venía siguiendo, no sabíamos que iba a tener esta convocatoria, fue una alegría”, contó. “Si les cuento cómo salió de la habitación cuando se enteró... Fue tremendo, salió temblando, me dio hasta pena, no podía hablar, la verdad”, reveló el ex Everton de Inglaterra, Tenerife y Valladolid.

En el cierre de las Eliminatorias sudamericanas, Argentina recibe a Venezuela este viernes en la Bombonera. Y el martes visitará a Ecuador en Guayaquil, por la última fecha. En realidad, los dirigidos por Scaloni se encuentran clasificados a Qatar 2022 desde fines de 2021, pero los encuentros sirven para la continuidad de la puesta a punto de cara al gran objetivo del año.

Al mismo tiempo, el miércoles 1° de junio, en el mítico estadio de Wembley, Argentina jugará la “Finalissima” ante Italia, que emulará a la recordada Copa Artemio Franchi 1993 que se llevó a cabo en Mar del Plata entre el campeón de la Copa América del 91 (Argentina) y de la Eurocopa 92 (Dinamarca). Esta intercontinental de países también tuvo lugar por primera vez en 1985, cuando Francia (campeón Eurocopa 84) venció 2-0 a Uruguay (campeón Copa América 83) en Parque de los Príncipes, París.

El presente de los chicos citados trasciende a la agenda. Sueñan con ser el futuro de la Selección. Y el llamado de Scaloni hizo aflorar el más profundo espíritu amateur en cada uno de ellos.

