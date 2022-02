Courtois contó cómo le atajó el penal a Messi: “Lo estudié bastante”

Este martes el PSG se impuso 1 a 0 sobre el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto español aguantó el empate hasta donde pudo, sobre todo gracias a las intervenciones del arquero Thibaut Courtois, quien le atajó un penal a Lionel Messi.

El belga, que ya conoce al argentino de su etapa en el Atlético de Madrid durante la cual también le ahogó un grito desde los 12 pasos, contó después del encuentro que no fue una casualidad que volviera a lucirse ante La Pulga. Más allá de su frustración por la derrota de su equipo, contó: “He estudiado bastante a Messi, era jugar con él en la línea y me decidí por la izquierda. Fue bueno para mantenernos en el partido pero que te conviertan en el último segundo es duro”.

Así, el arquero de 29 años reveló que fue una decisión basada en un análisis previo la de esperar hasta último momento para arrojarse hacia un lado y observar los movimientos del rosarino para decidir.

El ex futbolista del Chelsea hizo un balance sobre la performance del Real Madrid y reconoció que les faltó juego en ataque: “Empezamos bastante bien, pero no hemos logrado tener calma, hemos sufrido, no hemos tenido posesión y no hemos podido contragolpear”, en declaraciones a Movistar+. A su vez, se lamentó por el gol sobre la hora: “Perdemos un balón muy estúpido, era 0-0, y el balón me pasa por debajo. Una pena, pero está abierto para la vuelta”.

“Sabemos que tenemos que ganar y ojalá lo logremos con el apoyo del público”, añadió el portero, quien insistió en que “es un golpe duro, pero hay que seguir”. Pero, él y sus compañeros tendrán revancha el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid festejó como un gol la atajada de Courtois a Messi (Reuters)

Por su parte, el entrenador del cuadro blanco, Carlo Ancelotti, también reconoció que no pudieron ejecutar el plan que habían pensado en la previa: “Hemos intentado salir desde atrás, no ha salido porque hemos sufrido demasiado la presión del rival”. En este sentido, explicó: “Hemos decidido no hacer una presión demasiado alta, tener un bloque bajo, hemos defendido bien y lo que pasó es que con el balón hemos tenido más dificultades de lo normal”, añadió.

Fue el penal fallado Nº 29 de 123 ejecutados para Messi, es decir, que ostenta una efectividad del 77%. Courtois ya le había atajado un remate desde los 12 pasos el 28 de agosto de 2013, en un Barcelona 0 -0 Atlético de Madrid, por la Supercopa de España.

La chance desperdiciada se suma a la saga que compone la maldición que persigue a La Pulga ante Real Madrid. Es que lleva cuatro años sin gritarle: desde mayo de 2018, en un empate 2-2 con el Barcelona en el que su amigo Luis Suárez completó el casillero blaugrana. Cristiano Ronaldo y Gareth Bale firmaron las conquistas de la Casa Blanca. La sequía del rosarino coincide con la partida de CR7 del Madrid.

Con información de AFP

