Los gestos de Rafa Nadal en el partido de la polémica en el Abierto de Australia

*Los gestos de dolor de Rafa Nadal ante Shapavalov

Rafael Nadal mantiene vivo su sueño de conquistar su título 21 de Grand Slam número en el Abierto de Australia luego de haber vencido este martes a Denis Shapovalov en los cuartos de final. El español de 35 años había logrado una ventaja de dos sets, pero luego comenzó a sentirse mal y necesitó atención médica por un problema estomacal. Finalmente se impuso en un duelo de cuatro horas por 6-3, 6-4, 4-6. 3-6 y 6-3.

En el último set se vio a un Nadal visiblemente dolorido y tuvo gestos que evidenciaban sus molestias mientras se refrescaba: “Empecé a sentirme mal del estómago, así que les pedí que hicieran algo”, explicó después del partido. “(Los médicos) Simplemente verificaron que todo estaba bien y luego tomé algunas tabletas para tratar de mejorar la situación. Tuve suerte de que estaba sirviendo muy bien en el quinto”.

“Fue muy duro hoy. Honestamente, no me había entrenado para esto”, aseguró desde la pista del Melbourne Park, y agregó: “Denis estaba jugando genial. Es muy talentoso, muy agresivo y estaba sirviendo enormemente. Es increíble estar en semifinales”.

Shapovalov, frustrado, rompió su raqueta después de perder y tuvo una discusión con el juez de silla sobre el tiempo que tardaba Nadal en sacar, en un momento llamando al oficial “corrupto”. Tiempo después de finalizado el partido, se disculpó por su comentario.

Nadal se metió en semifinales del Abierto de Australia (Reuetrs)

Con respecto a la reacción del canadiense, el español fue contundente: “Creo que se equivoca. Si no digo mal, en los últimos años hemos incrementado las medidas para que todo sea más justo para todos. Honestamente, lo siento por él. Creo que jugó un gran partido, supongo que le cuesta aceptar una derrota como ésta”. Lejos de querer profundizar la polémica, Rafa dedicó también palabras de aliento para su rival, de 22 años: “Le deseo lo mejor, creo que es joven y todos cometemos errores en nuestras carreras. Yo he cometido muchos errores cuando era más joven. Probablemente, él va a comprender después de pensarlo bien que no tuvo razón hoy.”

El español se enfrentará ahora ante Matteo Berrettini en la semifinal después de que el italiano, séptimo sembrado, soportara una montaña rusa de cinco sets para vencer al francés Gael Monfils por 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2.

